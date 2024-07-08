KKTC'de İHA ve helikopter desteğiyle yangın söndürüldü

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentine bağlı Ağıllar ve Altınova bölgesinde makilik alanda çıkan yangın, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına (GKK) ait askeri insansız hava aracı (İHA) ve helikopterin desteğiyle söndürüldü.

GKK'dan yapılan yazılı açıklamada, dün İskele'ye bağlı Ağıllar ve Altınova bölgesinde makilik alanda çıkan yangına müdahaleyle ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, yangın bölgesinde bir askeri İHA'nın keşif çalışması yaptığı, yangın söndürme teçhizatlı 1 Cougar askeri helikopteriyle yangın alanına 15 ton su atıldığı bildirildi.

Çalışmalara, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığının 1 adet Mİ-8 yangın söndürme helikopterinin de havadan destek sağladığı kaydedilen açıklamada, askeri itfaiye, su tankerleri ve iş araçlarının da yangının söndürülmesi için İtfaiye Dairesi, Orman Dairesi ve Sivil Savunma Teşkilatına destek verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Bölgede meydana gelen yangın başarı ile söndürülmüş olup soğutma çalışmalarına devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.