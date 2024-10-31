KKTC'de Mavi Dil Hastalığına Dikkat!

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, ülkenin birçok bölgesinde küçükbaş hayvanlarda görülen "mavi dil" hastalığına karşı önlem alınmasını istedi.

Naimoğulları, düzenlediği basın toplantısında, KKTC genelinde "mavi dil" hastalığı nedeniyle 150 kadar hayvanın telef olduğunu, 1000'e yakın hayvanda hastalığın tespit edildiğini ve 80 çiftliğin de karantinaya alındığını belirterek, hastalığa sebep olan sineklere yönelik ilaçlamanın yetersiz olduğunu ifade etti.

İlaçlama için hemen alarma geçilmesi gerektiğini dile getiren Naimoğulları, KKTC'deki üreticilerin elinde 20-25 bin kasaplık küçükbaş hayvan bulunduğunu söyledi.

Naimoğulları, "mavi dil" hastalığına çözüm bulunmaması halinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yapacaklarını açıkladı.

Enfekte hayvanların dillerini mavi renge dönüştürdüğü için bu isimle bilinen hastalık, bir sivrisinek türünden kaynaklanıyor.

Hastalık, hayvanlarda yüksek ateş, iştah kaybı, eklem ağrısı, süt kesilmesi, düşük ve solunum sorunlarına yol açabiliyor.