KKTC'de Akdeniz Fırtınası-2026 Tatbikatı Başarıyla İcra Edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2026 Tatbikatı'nın tüm safhaları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara, hava ve deniz unsurlarının katılımıyla başarıyla icra edildi.

KKTC'nin Sadrazamköy, Beyköy ve Sarıbaşaklar bölgelerinde gerçekleştirilen tatbikata Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Özel Kuvvetler Komutanlığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) unsurları katıldı.

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2026 Tatbikatı'nın, Doğu Akdeniz'de havada, karada ve denizde müşterek harekat kabiliyetinin test edilmesi amacıyla gerçekleştirildiği öğrenildi.

Taarruz, hava hücum, havadan indirme, muharebe arama-kurtarma, yakın hava desteği ve özel operasyon faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta savaş ve nakliye uçakları, taarruz ve genel maksat helikopterleri, İHA/SİHA sistemleri, fırkateynler, hücumbotlar, Fırtına obüsleri, çok namlulu roketatar (ÇNRA) bataryaları ile muharebe entegre komuta araçları kullanıldı.

Tatbikata kara, hava ve deniz kuvvetleri unsurları, SAS/SAT timleri ve amfibi deniz piyade birlikleri, özel kuvvet timleri, 28'inci ve 39'uncu mekanize piyade tümenleri, 14'üncü Zırhlı Tugay, komando birlikleri ile Polis Özel Harekat (PÖH) timleri katıldı.

Yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerinin de kullanıldığı tatbikatta HİSAR-O hava savunma sistemleri ile KORKUT platformları, hava savunma görevlerinde yer aldı. Dijital muhabere altyapıları ve komuta-kontrol sistemleri ise faaliyetlerin koordinasyonunda kullanıldı.

Türk F-16 savaş uçaklarının hava harekatı icra ettiği tatbikatta T129 Atak taarruz ve taktik keşif helikopterleri, sızma görevi yapan özel kuvvetler personeli ile komandolara yakın hava desteği sağlarken senaryo gereği düşman zırhlı araçlarının imhasında görev aldı.

Tatbikatta Roketsan tarafından geliştirilen L-UMTAS, uzun menzilli lazer güdümlü tanksavar sistemleri ile Cirit füzeleri de kullanıldı.

Hava indirmesi senaryosunda paraşütçüler, "Bir gece ansızın gelebilirim" şarkısı eşliğinde, Türk ve KKTC bayrakları taşıyarak 3 bin metreden atlayış gerçekleştirdi.

Fırtına obüsleri, milli piyade silahları, CN-235 nakliye uçakları, İHA/SİHA kollarının aktif kullanıldığı Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2026 Tatbikatı'nda fırkateynler ile hücumbotlar da görev aldı.

Tatbikatta birliklerin operasyonel hazırlık seviyelerinin üst düzeyde olduğu bildirildi.

"Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin askeri, dünyadaki en güçlü askeri unsurlardan biridir"

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2026 Tatbikatı'nın icrasını, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile mülki ve askeri yetkililer de izledi.

Tatbikatın sonunda konuşma yapan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, geliştirilen Türk savunma sanayisi ürünlerini tatbikatta görerek gurur duyduklarını söyledi.

Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin çok farklı ülkelerle askeri anlaşmalar yaptıklarına dikkati çekerek, "Ama bizim ana vatanımız Türkiye Cumhuriyetimiz, buradadır. Bizimle birlikte olan Türk askerimiz ve ana vatanımız vardır. Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin askeri, dünyadaki en güçlü askeri unsurlardan biridir. Onun için bizim ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti dışında da başka bir ülkeye askeri anlamda hiçbir ihtiyacımız olmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Tatbikat, safhaların tamamlanmasının ardından hava ve deniz araçlarının geçişi ve toplu fotoğraf çektirilmesiyle son buldu.