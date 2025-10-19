KKTC'de Yeni Cumhurbaşkanı Erhürman

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, dış politikaya ilişkin konuların Türkiye Cumhuriyeti'yle yakın istişare içinde yürütüleceğini belirtti.

KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre seçimi önde götüren Erhürman, değerlendirmelerde bulundu.

Erhürman, "Dış politika elbette Türkiye'yle yakın istişareyle yürütülecek, bundan kimsenin kuşkusu olmasın." ifadelerini kullandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre tüm ilçelerde önde olduğunu söyleyen Erhürman, "Kardeşliğimiz kazanmıştır." dedi.

"Bu seçimin kaybedeni yoktur, Kıbrıs Türk halkı olarak hep birlikte kazandık." şeklinde konuşan Erhürman, eşi, oğlu ve bütün ailesine teşekkürlerini iletti.

Tarafsız bir şekilde bütün halkı kucaklayacağını, hiçbir ayrım gözetilmeyeceğini belirten Erhürman, toplumun huzuru ve güvenliğinin temel meseleleri olacağını ifade etti.

Erhürman, "Halkıma güvenim sonsuzdur. Halkımdan gurur ve onur duyuyorum. Bu halka mensup olmak benim en büyük onurumdur, gururumdur." ifadesini kullandı.