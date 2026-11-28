Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen 8. Hematoloji Eğitim ve Araştırma Kongresi'nde kan hastalıklarının tanı, tedavi ve takibinde yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

Hematoloji Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, Bafra'da 26-29 Kasım tarihlerindeki kongre kapsamında gerçekleştirilen basın toplantısında, Türkiye'nin farklı bölgelerinin yanı sıra Türk devletleri ve Balkanlardan akademisyenlerin bir araya geldiğini söyledi.

Kongrede lösemi, lenfoma, multipl miyelom, kemik iliği yetmezliği ve kanser dışı hematolojik hastalıklara ilişkin güncel gelişmelerin değerlendirildiğini belirten Altuntaş, Türkiye'deki tedavi uygulamalarının da ele alındığını ifade etti.

Kan kanserlerinin tedavisinde önemli bir dönüşüm yaşandığına dikkati çeken Altuntaş, "Tedavide herkese aynı ilacın uygulandığı dönem geride kaldı, klasik kemoterapilerin yerine hedefe yönelik ilaçlar ve kişiselleştirilmiş tedaviler giderek daha fazla kullanılmaya başlandı." dedi.

Yapay zekanın tıbbın birçok alanında olduğu gibi hematolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde de önem kazandığını belirten Prof. Dr. Altuntaş, teknolojik gelişmelerin hastaların yaşam süresinin ve kalitesinin artmasına önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, hastalıkların takibinde daha hassas moleküler ve immünolojik yöntemlerin kullanılmaya başlandığını, bu yöntemlerle elde edilen sonuçların tedavi kararlarını da yönlendirdiğini kaydetti.

"Kanser tedavisindeki başarıların temelinde klinik araştırmalar var"

Kanser tedavisinde elde edilen başarıların ve bugün standart hale gelen birçok tedavi yönteminin temelinde klinik araştırmaların bulunduğunu vurgulayan Altuntaş, bu araştırmaların mevcut tedavi seçeneklerini tüketmiş hastalara da yeni imkanlar sunabildiğini anlattı.

Altuntaş, Türkiye'de klinik araştırma merkezlerinin altyapısının güçlendirilmesi ve hastaların bu çalışmalara erişiminin artırılması gerektiğine işaret ederek, "Klinik araştırmalara katılalım, katılımı teşvik edelim. Bugün multipl miyelomda olduğu gibi eğer kanserli hastalarda ömür uzamış ise bunun önemli nedenlerinden biri klinik araştırmalardır." ifadesini kullandı.

Multipl miyelomda hastalığın tamamen ortadan kaldırılabilmesi ihtimalinin bilim dünyasında tartışılmaya başlandığını belirten

Altuntaş, yaşanan gelişmelerin özellikle multipl miyelom hastaları için devrim niteliğinde olduğunu ifade etti.

Tedavi alanı genişliyor

Kongre Başkanı Prof. Dr. Seçkin Çağırgan da multipl miyelomun hematolojik kanserler arasında tedavi alanında en hızlı gelişmelerin yaşandığı hastalıklardan biri olduğunu söyledi.

Daha önce bir ila üç basamak tedavi almış yaklaşık 600 hastayı kapsayan uluslararası araştırmanın sonuçlarını paylaşan Çağırgan, "Bağışıklık sistemini 2 farklı noktadan harekete geçiren ilaçların kullanılmasıyla 36 aylık ilerlemesiz sağkalım oranının yüzde 83,4 olarak bildirildi. Geleneksel tedavinin uygulandığı diğer grupta ise yüzde 29,7 olarak gerçekleşti." dedi.

Kongre Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Sinan Dal ise 3 kıtadan 7 ülkeden 400'e yakın katılımcının bir araya geldiği kongrede, 50'den fazla oturumda hematoloji alanındaki güncel bilimsel gelişmelerin değerlendirildiğini bildirdi.

Hematoloji Eğitim ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Burhan Turgut ise kronik miyeloid löseminin hedefe yönelik biyolojik ilaçların ilk geliştirildiği hematolojik kanserler arasında yer aldığını söyledi.

Yapılan son çalışmalarda yeni nesil biyolojik ilaçların mevcutlara göre çok daha etkili olduğunun görüldüğünü aktaran Turgut, hastaların artık akranlarıyla benzer yaşam sürelerine sahip olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Turgut, CAR-T hücre tedavisinin 10 yılı aşan takip sonuçlarının bu yöntemin birçok hastada kalıcı iyileşme sağlayabildiğini gösterdiğini, söz konusu tedavinin olası yan etkileri nedeniyle deneyimli merkezlerde uygulanması ve hastaların yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Lösemi tedavisinde kemoterapiye duyulan ihtiyaç azalıyor

Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Düzgün Özatlı, lösemi tedavisinde hastalığın genetik ve biyolojik özelliklerine göre ilaç seçiminin önem kazandığını söyledi.

Akut miyeloid lösemide hedefe yönelik yeni ilaçların tedavi seçenekleri arasına girdiğini belirten Özatlı, erişkinlerde en sık görülen lösemi türü olan kronik lenfositik lösemide ise kemoterapinin artık çok nadir kullanıldığını ifade etti.

Prof. Dr. Özatlı, kemoterapinin tamamen ortadan kalkmadığını, yeni nesil ilaçların bazı hastalarda tek başına, bazı hastalarda ise klasik kemoterapiyle birlikte kullanıldığını vurguladı.

Löseminin yalnızca çocukluk çağında görülen bir hastalık olmadığını aktaran Özatlı, bazı lösemi türlerine ileri yaşlarda daha sık rastlandığını, kansızlık, kanama ve sık geçirilen enfeksiyonların hastalığın belirtileri arasında yer aldığını kaydetti.

Kök hücre naklinde verici seçenekleri artıyor

Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, kök hücre naklinde geliştirilen yeni yöntem ve ilaçlarla yarı uyumlu aile bireylerinden ve tam uyumlu olmayan akraba dışı vericilerden yapılan nakillerin daha güvenli hale geldiğini söyledi.

Bu gelişmeler sayesinde nakil ihtiyacı bulunan hastaların büyük çoğunluğunun nakil şansına kavuşabildiğini belirten Erkurt, verici seçiminde doku uyumunun yanı sıra yaşın da önem taşıdığını ifade ederek 18-35 yaş arasındaki sağlıklı bireylere gönüllü kök hücre bağışçısı olma çağrısında bulundu.

Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Baştürk de nadir kan hastalıklarının tedavisinde yeni ilaçlara ve gen düzenleme yöntemlerine ilişkin araştırmaların sürdüğünü anlattı.