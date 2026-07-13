KKTC\'den AB\'ye Provokatif Atama Tepkisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Komisyonunun Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto'yu Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak görevlendirmesine ilişkin "Kıbrıs Türk tarafının rızası alınmaksızın ve Kıbrıs Türk halkı yok sayılarak yapılan bu atama, provokatif bir adım olup Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusuna dair taraflı tutumunu bir kez daha gözler önüne sermektedir." açıklamasında bulundu.

KKTC Dışişleri Bakanlığından, AB Komisyonunun Fitto'yu Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak görevlendirmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, görevlendirmenin, yasal olmadığı ve Kıbrıs Türk halkı açısından asla kabul edilmez olduğu vurgulandı.

Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını ve çıkarlarını göz ardı ederek 2004 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) tek taraflı olarak üyeliğe kabul eden AB'nin, Kıbrıs konusundaki tarafsızlığını ve inandırıcılığını tümüyle yitirdiği kaydedilen açıklamada, AB'nin Kıbrıs Rum tarafı ile ortak hareket ederek, Kıbrıs Türk tarafı üzerinde baskı kurmaya ve bir oldu bitti yaratmaya yönelik girişimlerinin sonuçsuz kalmaya mahkum olduğu belirtildi.

Açıklamada, AB'nin Kıbrıs sorununa ilişkin inandırıcılığını ve sürece katkı koyma hususundaki samimiyetini göstermesi için öncelikle Kıbrıs Türk halkına yönelik siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer tüm kısıtlamaları kaldırması gerektiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Kıbrıs Türk tarafının rızası alınmaksızın ve Kıbrıs Türk halkı yok sayılarak yapılan bu atama provokatif bir adım olup Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusuna dair taraflı tutumunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Avrupa Komisyonu tarafından GKRY'nin tavsiyesiyle, tek taraflı ve gayriyasal bir şekilde Komisyon Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto'nun sözde 'Kıbrıs özel temsilcisi' atanması ve Kıbrıs konusuna müdahil olması Kıbrıs Türk halkı açısından asla kabul edilemezdir."