KKTC'den BMBG'ye Tepki

14.04.2026 00:06
KKTC, BMBG'nin Çayhan Düzü'nü 'ara bölge' olarak nitelendirmesine sert tepki verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün (BMBG) sınır hattındaki Çayhan Düzü'nü kendi kontrolündeki ara bölgeye dahilmiş gibi nitelendirmesine tepki gösterdi.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından yapılan açıklamada, tamamen KKTC toprağı ve egemenliğimiz altında bulunan Çayhan Düzü'nün 'ara bölge' olarak nitelendirilmesi ve bu alanda güvenlik güçlerimizin izinsiz faaliyet yürüttüğü iddiası kabul edilemezdir. Bu yaklaşımı en güçlü şekilde protesto ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

BMBG'nin, bu açıklamasıyla tarafsızlık ilkesinden uzaklaştığını bir kez daha açıkça ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, BMBG'nin Kıbrıs Türk tarafını mesnetsiz iddialarla hedef gösteren tutumunun, kurumun Kıbrıs Türk halkı nezdinde olmayan itibarının düzeltilmesine yardımcı olmayacağının altı çizildi.

BMBG'nin tamamen gösterilen iyi niyet çerçevesinde KKTC'deki faaliyetlerine izin verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BMBG'nin kendi görev ve yetkilerine saygı çağrısında bulunurken, aynı hassasiyeti karşı tarafa da göstermesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Saygı karşılıklıdır. Bu çerçevede, BMBG'nin Rum tarafı ile Kuvvetler Statüsü Anlaşması (SOFA) temelinde yürüttüğü ilişki modelinin, konuyla ilgili bir süredir tarafımızdan yapılan talepler doğrultusunda ülkemizle de hukuki ve eşit bir zeminde tesis edilmesi artık kaçınılmaz bir gerekliliktir."

BMBG'nin tarafsızlığı ihlali kınandı

Açıklamada, BMBG'nin terör örgütü EOKA'nın kuruluş yıl dönümünde, Yiğitler Burcu'ndaki KKTC vatandaşı sivillere taş ve patlayıcı maddeler ile yapılan saldırıya dair açıklamasında, saldırganların kimliğini açıkça ifade etmekten kaçındığı belirtilerek, "BMBG'nin, söz konusu Kıbrıs Türk tarafı olduğunda suçlayıcı ve taraflı bir dil benimsemesini kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

BMBG'den tepki çeken açıklama

Kıbrıs'ın kuzeyi ile güneyini ayıran ara bölgede görev yapan BMBG tarafından yapılan açıklamada, KKTC güvenlik güçlerinin Pile Platosu'nda ara bölgeyi ihlal ettiği ileri sürülerek, bölgedeki devriye sayısının artırıldığı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca tampon bölge genelinde sükuneti ve istikrarı korumanın BMBG'nin önceliği olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

