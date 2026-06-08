KKTC'den Fransa-GKRY Anlaşmasına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KKTC'den Fransa-GKRY Anlaşmasına Tepki

08.06.2026 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Fransa ve GKRY'nin SOFA Anlaşması'nın Kıbrıs'ın güvenliğine tehdit olduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında imzalanan ve askeri işbirliğini öngören Kuvvetler Statüsü Anlaşması'na (SOFA) tepki göstererek, "Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını hedef alan hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Fransa ve GKRY savunma bakanlarının imzaladığı SOFA Anlaşması'nın yalnızca Kıbrıs Türk halkının değil, uzun vadede Kıbrıslı Rumların güvenliği açısından da risk oluşturduğunu belirtti.

Üstel, Kıbrıs ile hiçbir tarihi, coğrafi veya siyasi bağı bulunmayan Fransa'nın bölgede askeri varlığını artırmaya yönelik girişimlerinin, Doğu Akdeniz'deki hassas dengeleri olumsuz etkileyecek nitelikte olduğunu kaydederek, yapılan anlaşmanın son derece yanlış bir adım olduğuna dikkat çekti.

Söz konusu anlaşmanın Kıbrıs Türk tarafını yok saydığına dikkat çeken Üstel, şu ifadeleri kullandı:

"Doğu Akdeniz'deki dengeleri kendi lehine değiştirme amacıyla hareket eden çevreler şunu çok iyi bilmelidir ki bölgesel ve küresel ölçekte önemli bir güç ve oyun kurucu konumundaki ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını hedef alan hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır."

Kaynak: AA

Ünal Üstel, Politika, Savunma, Kıbrıs, Fransa, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'den Fransa-GKRY Anlaşmasına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçaklayarak öldürdü Kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Aydın’da boş arazide erkek cesedi bulundu Aydın'da boş arazide erkek cesedi bulundu
Mardin’de 4 çocuk babası, tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu Mardin'de 4 çocuk babası, tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu
Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi
Bursa’da çocuk parkında pompalı tüfekli saldırı: 10 yaralı Bursa'da çocuk parkında pompalı tüfekli saldırı: 10 yaralı
Paşinyan seçimde zafer ilan etti Türkiye mesajı konuşmaya damga vurdu Paşinyan seçimde zafer ilan etti! Türkiye mesajı konuşmaya damga vurdu

23:03
Origi’den futbola henüz 31 yaşında erken veda
Origi'den futbola henüz 31 yaşında erken veda
22:50
’’En iyi Afrikalı hakem’’ seçilmişti Somalili olması nedeniyle ABD’ye giremiyor
''En iyi Afrikalı hakem'' seçilmişti! Somalili olması nedeniyle ABD'ye giremiyor
22:00
Bakan Şimşek: Sene sonu kira enflasyonu yüzde 30-35 aralığına iner
Bakan Şimşek: Sene sonu kira enflasyonu yüzde 30-35 aralığına iner
21:54
Osimhen’den dünyaca ünlü yıldıza çağrı: Seni bekliyoruz, bu ailenin bir parçası ol
Osimhen'den dünyaca ünlü yıldıza çağrı: Seni bekliyoruz, bu ailenin bir parçası ol
20:35
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran’da kurultay sürecini başlatıyoruz
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz
19:35
Esenyurt’ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 23:06:13. #7.13#
SON DAKİKA: KKTC'den Fransa-GKRY Anlaşmasına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.