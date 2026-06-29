KKTC'den İsrail'in Kararına Sert Tepki - Son Dakika
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KKTC'den İsrail'in Kararına Sert Tepki

29.06.2026 22:17
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KKTC Dışişleri, İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili kararını kınayarak 'siyasi karalama girişimi' dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili kararını "devlet terörünü örtbas etmek için beyhude bir girişim" olarak nitelendirerek, Türkiye'yi hedef alan bu "siyasi karalama girişimini" lanetlediklerini ve şiddetle kınadıklarını bildirdi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili kabul ettiği "siyasi karar" hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği siyasi karar, başta Filistin halkına yönelik işlenen insanlık suçları olmak üzere, Orta Doğu'da yürüttükleri devlet terörünü örtbas etmeye yönelik beyhude bir girişim niteliğindedir. Uluslararası Ceza Mahkemesi önünde, Filistinlilere karşı soykırım uygulamak suçuyla yargılanmakta olan İsrail hükümeti tarihi ve hukuki gerçekleri görmezden gelmekle kalmayıp tarihi olayları kendi amaçları için istismar etmeye devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Aleyhine uluslararası tutuklama emri çıkarılmış İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve işbirlikçilerinin tüm dünya önünde gerçekleştirdikleri insanlık suçlarını hiçbir mazeretle örtbas etmelerinin mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile giderek derinleşen askeri ve stratejik işbirliği marifetiyle Orta Doğu'da izlediği yayılmacı ve provokatif politikaları Doğu Akdeniz'e de taşıdığına işaret edildi.

Açıklamada, İsrail hükümetinin anavatan Türkiye'yi hedef alan bu son siyasi girişiminin, bölgenin istikrarını bozmaya yönelik çabalardan birini teşkil ettiği kaydedilerek, "Netanyahu hükümetinin yayılmacı politikalarına karşı uluslararası hukuk temelinde ilkeli bir tutum sergileyen ve Filistin halkına yönelik işlenen ağır insanlık suçlarına karşı en güçlü şekilde sesini yükselten anavatan Türkiye'yi hedef alan bu siyasi karalama girişimini lanetliyor ve şiddetle kınıyoruz." değerlendirmelerine yer verildi.

Soykırım dahil her türlü insanlık dışı muameleye maruz kalan Kıbrıs Türk halkının Filistinlilerin haklı davasını her zaman desteklemeye ve yanlarında olmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, İsrail'e Orta Doğu'da yürüttüğü şiddete derhal son verme çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC'den İsrail'in Kararına Sert Tepki - Son Dakika

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