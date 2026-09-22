KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: - Son Dakika
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KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür:

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- "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, BM Genel Kurulu'nda son 5 yıldır, devletimiz KKTC'nin resmen tanınması, Kıbrıs Türk halkına yönelik uygulanan haksız ve gayriinsani ambargoların derhal kaldırılması ve uluslararası toplumun, KKTC ile doğrudan işbirliği geliştirmesi yönündeki kararlı duruş ve tarihi çağrısını yinelemesinden dolayı en derin şükranlarımı sunuyorum"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a KKTC'nin resmen tanınması, Kıbrıs Türk halkına yönelik uygulanan haksız ve gayriinsani ambargoların derhal kaldırılması ve uluslararası toplumun KKTC ile doğrudan işbirliği geliştirmesi yönündeki kararlı duruşu ve tarihi çağrısını yinelemesinden dolayı teşekkür etti.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında, Ertuğruloğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM 81. Genel Kurulu'ndaki açıklamalarına dair ifadelerini paylaştı.

Ertuğruloğlu, ana vatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM 81. Genel Kurulu'nda, KKTC'nin tanınması çağrısını yinelemesinin, egemen eşit, iki devletli çözümü öngören yeni Kıbrıs politikasının ve haklı davasının uluslararası alanda emin adımlarla ilerlediğinin en güçlü göstergesi olduğunu belirtti.

Tahsin Ertuğruloğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, BM Genel Kurulu'nda son 5 yıldır, devletimiz KKTC'nin resmen tanınması, Kıbrıs Türk halkına yönelik uygulanan haksız ve gayriinsani ambargoların derhal kaldırılması ve uluslararası toplumun, KKTC ile doğrudan işbirliği geliştirmesi yönündeki kararlı duruş ve tarihi çağrısını yinelemesinden dolayı en derin şükranlarımı sunuyorum.

Kıbrıs Türk halkı olarak, geçmişte olduğu gibi gelecekte de her zaman garantörümüz ve ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir fikir ve eylem birliği içinde hareket etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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