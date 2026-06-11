KKTC, GKRY İtfaiye Görevlisinin Sınır İhlaline Tepki Gösterdi - Son Dakika
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KKTC, GKRY İtfaiye Görevlisinin Sınır İhlaline Tepki Gösterdi

11.06.2026 23:54
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KKTC Dışişleri, BMBG ile GKRY vatandaşı itfaiyecinin sınır ihlalini kınadı ve gereken adımları attı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) refakatinde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşı bir itfaiye görevlisinin sınır ihlaline tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 11 Haziran'da BMBG refakatinde bulunan bir GKRY vatandaşının, KKTC toprağı olan Çayhan Düzü'ne gayriyasal giriş yaptığının tespit edildiği belirtilerek, "Olayla ilgili olarak yürütülen incelemede, söz konusu kişinin GKRY itfaiye teşkilatında görevli olduğu ve BMBG ile birlikte ara bölgede yürütülen bir faaliyet kapsamında bölgede bulunduğu anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, GKRY vatandaşının gerekli soruşturmalar yapıldıktan sonra serbest bırakıldığı aktarılarak, BMBG'nin bir kez daha KKTC makamlarının bilgisi ve onayı olmaksızın ara bölgede bu tür faaliyetlere izin vermesi ve bu da yetmezmiş gibi faaliyet alanının KKTC topraklarını da kapsayacak şekilde genişletilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Olayla ilgili BMBG nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BMBG'nin bundan sonraki faaliyetlerinde KKTC makamlarıyla gerekli koordinasyonu sağlaması, benzer ihlallerin tekrar yaşanmaması ve gerginlik yaratmaması bakımından önem taşımaktadır. Çayhan Düzü, KKTC toprağıdır. Bölgenin yangın güvenliği de KKTC İtfaiye Merkezi tarafından sağlanmaktadır. Ülkemizin egemenlik haklarını ve ülke sınırlarımızın korunması konusundaki kararlılığımızı sürdürmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, İtfaiye, Kıbrıs, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC, GKRY İtfaiye Görevlisinin Sınır İhlaline Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tuba Karaca Tuba Karaca:
    sınır ihlali yapıldığı halde kişi serbest bırakılıyor bu nasıl bir cezalandırmadır anlamadım her istenen yapılabiliyor demek bu bence çok yanlış bir yaklaşım 0 0 Yanıtla
  • Eray Sarıbaş Eray Sarıbaş:
    her defasında aynı şey oluyo bu tür olaylar pahalı operasyonlara dönüşüyo vergi mükellefi olarak ben bu masrafları çekiyorum birisi sınır ihlal ettiğinde koordinasyon ve güvenlik harcamaları öde öde bitmez ya 0 0 Yanıtla
  • Mine Cansu Abbas Mine Cansu Abbas:
    ya bu ne ya işte gün boyu çalışıyoruz bir de bu tür haberler okuyo insan sinir oluyo birisi sınırı ihlal ediyo geldiği gibi gidiyo kim cezalandırılıyo kimin hesabı soruluyo hiçkimsenin yok ya işte bu işin sonu yok 0 0 Yanıtla
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