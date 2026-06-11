KKTC, GKRY İtfaiye Görevlisinin Sınır İhlaline Tepki Gösterdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) refakatinde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşı bir itfaiye görevlisinin sınır ihlaline tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 11 Haziran'da BMBG refakatinde bulunan bir GKRY vatandaşının, KKTC toprağı olan Çayhan Düzü'ne gayriyasal giriş yaptığının tespit edildiği belirtilerek, "Olayla ilgili olarak yürütülen incelemede, söz konusu kişinin GKRY itfaiye teşkilatında görevli olduğu ve BMBG ile birlikte ara bölgede yürütülen bir faaliyet kapsamında bölgede bulunduğu anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, GKRY vatandaşının gerekli soruşturmalar yapıldıktan sonra serbest bırakıldığı aktarılarak, BMBG'nin bir kez daha KKTC makamlarının bilgisi ve onayı olmaksızın ara bölgede bu tür faaliyetlere izin vermesi ve bu da yetmezmiş gibi faaliyet alanının KKTC topraklarını da kapsayacak şekilde genişletilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Olayla ilgili BMBG nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BMBG'nin bundan sonraki faaliyetlerinde KKTC makamlarıyla gerekli koordinasyonu sağlaması, benzer ihlallerin tekrar yaşanmaması ve gerginlik yaratmaması bakımından önem taşımaktadır. Çayhan Düzü, KKTC toprağıdır. Bölgenin yangın güvenliği de KKTC İtfaiye Merkezi tarafından sağlanmaktadır. Ülkemizin egemenlik haklarını ve ülke sınırlarımızın korunması konusundaki kararlılığımızı sürdürmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."