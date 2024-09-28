Töre'den İngiltere'ye Sert Tepki - Son Dakika
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Töre'den İngiltere'ye Sert Tepki

Töre\'den İngiltere\'ye Sert Tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İngiltere'nin Lübnan'dan vatandaşlarını tahliye etme gerekçesiyle Kıbrıs'taki egemen üslerine 700 ilave asker göndermesine tepki göstererek, "İngiltere Kıbrıs'a sadece asker değil savaş gemileri, uçaklar ve denizaltılar...

28.09.2024 12:20
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İngiltere'nin Lübnan'dan vatandaşlarını tahliye etme gerekçesiyle Kıbrıs'taki egemen üslerine 700 ilave asker göndermesine tepki göstererek, "İngiltere Kıbrıs'a sadece asker değil savaş gemileri, uçaklar ve denizaltılar da gönderiyor." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede özellikle ABD ve İngiltere'nin Kıbrıs'taki askeri varlıklarını son dönemde artırdıklarını işaret ederek, ABD ve İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olmalarına rağmen Gazze'de akan kanı durdurmak yerine İsrail'e siyasi ve askeri yardımda bulunduklarını vurguladı.

Töre, ABD ve İngiltere'nin açıktan İsrail'e siyasi ve askeri yardımlarını eleştirerek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) de Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e destek verdiğini kaydetti.

GKRY'nin İngiltere, ABD ve bazı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin desteğini alarak bölgede gerginlik yaratma peşinde olduğunu savunan Töre, "Rum kesimi de kendisine çeki düzen vermelidir. Gazze'deki katliamlarda batılı ülkelere çanak tutmaktan vazgeçmelidir." diye konuştu.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, İngiltere'nin Kıbrıs'a 700 ilave asker göndermesinin sadece "Lübnan'dan vatandaşlarını tahliye" gerekçesi ile açıklanamayacağını kaydederek şu değerlendirmede bulundu:

"İngiltere Kıbrıs'a sadece asker değil savaş gemileri, uçaklar ve denizaltılar da gönderiyor. Belli ki bölgede çıkma ihtimali olan savaşın yayılma riskine karşı takviye yapılıyor. İngiltere ve ABD ile AB üyesi bazı ülkeler Gazze'deki katliama ortaklar. İsrail saldırılarını durdurmak yerine ona destek veriyorlar."

Töre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmayı hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyor. İsrail'in yaptığı soykırımları dünya birliği ile sonlandırmayı öneriyor. ABD, İngiltere ve diğer Batılı ülkelerin insanlık ve utanma perdeleri ortadan kalktığı için bu söylenenleri anlayamıyorlar." dedi.

Kaynak: AA

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