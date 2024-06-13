KKTC Milli Eğitim Bakanı Trabzon Üniversitesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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KKTC Milli Eğitim Bakanı Trabzon Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Trabzon Üniversitesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Türkiye'de yükseköğrenim görmek isteyen KKTC uyruklu öğrencilere Trabzon Üniversitesi lisans programlarında öğrenim görmelerine imkan sağlayacak protokol imzalandı. Çavuşoğlu, gençlerin Trabzon Üniversitesi'nde tercih edebilecekleri çok sayıda lisans bölümü olduğunu belirtti.

13.06.2024 15:23
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Trabzon Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atilla Çimer, Prof. Dr. Hasan Karal, Prof. Dr. Hüseyin Serencam ve Genel Sekreter Doç. Dr. Ufuk Töman ile bir araya geldi.

Ziyarette, Türkiye'de yükseköğrenim görmek isteyen KKTC uyruklu öğrencilere Trabzon Üniversitesi lisans programlarında öğenim görmelerine imkan sağlayacak protokol imzalandı.

Çavuşoğlu, özellikle Kuzey Kıbrıs'ta yaşayıp YKS ile bir lisans programını tercih etme aşamasında olan gençler bulunduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunlar arasında çok sayıda Karadenizli kardeşimiz var. Gençlerimizin Trabzon Üniversitesi'nde tercih edebilecekleri çokça lisans bölümü var. Onlar için burada kontenjan açılmasından büyük memnuniyet duyduk."

Rektör Yardımcısı Çimer, Çavuşoğlu'na üniversite hakkında bilgi verdi, çeşitli basılı eserler hediye etti.

Açıklamada, "KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ile Trabzon Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında üniversite tarafından özel kontenjan ayrılması kararlaştırılmıştır." ifadeleri de kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC Milli Eğitim Bakanı Trabzon Üniversitesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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