KKTC\'nin 43\'üncü kuruluş yıl dönümü Galata Kulesi\'ndeki ışıklandırmayla kutlandı

KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü Galata Kulesi'ndeki ışıklandırmayla kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü, İstanbul'daki Galata Kulesi'nin özel ışıklandırılmasıyla kutlandı. Kuleye KKTC bayrağı ve kutlama mesajı yansıtıldı; ışıklandırma havadan görüntülendi.
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Galata Kulesi'ne KKTC bayrağı yansıtıldı. Aydınlatılan kule havadan görüntülendi.
İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'nde, KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle özel ışıklandırma yapıldı. Kulenin gövdesine KKTC bayrağının yanı sıra, '15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun' yazılı mesaj yansıtıldı. Işıklandırma, havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA
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