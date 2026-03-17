KKTC NOTAM'ı GKRY'nin İhlalini Geçersiz Kıldı

17.03.2026 12:07
KKTC, GKRY'nin Doğu Akdeniz'deki NOTAM'ını yetkisiz olduğu için geçersiz ilan etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından yayımlanan NOTAM (havacılara bildiri) ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Doğu Akdeniz'i kapsayan NOTAM'ı iptal edildi.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğüne bağlı Ercan Havalimanı, NO100/26 numaralı bir NOTAM yayımlayarak, GKRY'nin sözde Girne İnteraktif Harita Sistemi'nin daha önce yayımladığı Doğu Akdeniz'de KKTC'nin hava sahasının bazı bölümlerini de içine alan sözde NOTAM'ın, yayımlayanın yetkisiz olması sebebiyle geçersiz olduğunu duyurdu.

Ercan Havalimanından yayımlanan NOTAM'da, "Ercan Tavsiyeli Hava Sahası" içinde hava trafik ve havacılık bilgi hizmetleri sağlama yetkisinin sadece KKTC'de olduğu hatırlatılarak, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yayımlanan A0345/26 numaralı NOTAM, hükümsüz ve geçersizdir." ifadesine yer verildi.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı da yayımladığı yazılı açıklamada, GKRY'nin NOTAM'ının geçersiz olduğuna işaret edilerek, bu çerçevede, bölgede faaliyet gösteren tüm hava araçlarının uçuş emniyetini azami düzeyde gözetmeleri, yayımlanan havacılık bilgilerini dikkatle takip etmeleri ve KKTC hava trafik birimleri ile koordinasyon içerisinde hareket etmelerinin önem arz ettiği belirtildi.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KKTC'nin kendi FIR hattındaki (Flight Information Region - Uçuş Bilgi Bölgesi) her türlü tasarrufa sahip olduğunu hatırlatarak, GKRY'nin bu tür gerçekçi olmayan hareketlerden uzak durması gerektiğini vurguladı.

ABD'nin adının geçtiği NOTAM değiştirildi

GKRY'nin Larnaka kentinde bulunan sözde Girne İnteraktif Harita Sistemi'nden yayımlanan A0332/26 numaralı NOTAM'da, Kuzey Kıbrıs ile Türkiye arasındaki KKTC hava sahasını kapsayacak şekilde "ABD Askeri Operasyonları" nedeniyle bölgede uçuş yapan hava araçlarının dikkatli olması ve GKRY hava trafik kontrolü ile telsiz iletişiminde bulunmaları istenmişti.

Daha sonra aynı NOTAM A0345/26 ile değiştirilerek, "Olası Askeri Operasyonlar" adı altında yeniden yayımlandı.

Rumların her iki NOTAM haritasında da Mersin'den başlayarak, Adana ve Hatay kıyıları ile KKTC arasındaki bölgeler işaretlenmişti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tecavüzcülere böyle kucak açtılar Tecavüzcülere böyle kucak açtılar
Savaş planları altüst etmişti Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi Savaş planları altüst etmişti! Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi
Dursun Özbek çıldırdı Liverpool’u elerlerse çuval çuval para dağıtacak Dursun Özbek çıldırdı! Liverpool'u elerlerse çuval çuval para dağıtacak
Guardiola’dan Real Madrid rövanşı öncesi bomba hamle Guardiola'dan Real Madrid rövanşı öncesi bomba hamle
Yok böyle maç Hükmen bile galip gelen olmadı Yok böyle maç! Hükmen bile galip gelen olmadı
Netanyahu’dan 2. “ölmedim“ videosu Netanyahu'dan 2. "ölmedim" videosu

12:20
Akaryakıta bir zam daha Tabelalar 11’inci kez değişecek
Akaryakıta bir zam daha! Tabelalar 11'inci kez değişecek
12:17
Trump’ın uykularını kaçıracak analiz: ABD’nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
11:28
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır?
11:16
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü İsrail basınından gündem yaratacak iddia
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail basınından gündem yaratacak iddia
10:50
İran’ın son saldırısı “kör“ etti Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir
İran'ın son saldırısı "kör" etti! Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir
10:14
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 12:43:10.
