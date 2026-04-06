KKTC ve GKRY Liderleri Görüştü
06.04.2026 19:45
Erhürman ve Hristodulidis, BM gözetiminde olumlu bir atmosferde bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde ara bölgede gerçekleşen Erhürman-Hristodulidis görüşmesi, basına kapalı yapıldı.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne'nin ev sahipliğinde, ara bölgede Misyon Şefi'nin konutundaki görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve GKRY lideri Hristodulidis'in basına açıklama yapmayacağı bildirildi.

Görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yapan BM, Erhürman ile Hristodulidis görüşmesinin olumlu bir atmosferde geçtiğini duyurdu.

Açıklamada, liderler arasında güven artırıcı girişimlerde kaydedilen ilerlemenin ele alındığı aktarılarak, "(Görüşmede) liderler, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs konusuna yönelik kararlılığını ve bağlılığını memnuniyetle karşıladı. Onun, bu yöndeki çabalarını desteklemeye devam etmeye hazır olduklarını yineledi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı 17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı
Ertan Torunoğulları’ndan Galatasaray’a: Kavga gerekiyorsa gerekeni yaparız Ertan Torunoğulları'ndan Galatasaray'a: Kavga gerekiyorsa gerekeni yaparız
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Serdal Adalı’nın hedefinde o isimler var: Biraz şerefleri varsa yarın sabah bırakıp giderler Serdal Adalı'nın hedefinde o isimler var: Biraz şerefleri varsa yarın sabah bırakıp giderler
Dusan Tadic, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini telefondan takip etti Dusan Tadic, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini telefondan takip etti
Domenico Tedesco’dan Marco Asensio açıklaması Domenico Tedesco'dan Marco Asensio açıklaması

20:24
Trump: İran’dan ABD pilotlarını kurtarmak için düzenlenen operasyona 176 askeri uçak katıldı
Trump: İran'dan ABD pilotlarını kurtarmak için düzenlenen operasyona 176 askeri uçak katıldı
20:22
Savaştan kaçmıyorlar Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Savaştan kaçmıyorlar! Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
19:47
Mert Hakan Yandaş teşekkür mesajı paylaştı İsmini anmadığı kişi olay oldu
Mert Hakan Yandaş teşekkür mesajı paylaştı! İsmini anmadığı kişi olay oldu
19:44
JPMorgan Chase CEO’sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı
JPMorgan Chase CEO'sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
18:43
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı
