Klasik Diller Yaz Kursu'na İlgi Artıyor - Son Dakika
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Klasik Diller Yaz Kursu'na İlgi Artıyor

Klasik Diller Yaz Kursu\'na İlgi Artıyor
24.07.2026 12:52
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MSKÜ Rektörü Kaçar, öğrencilerle Klasik Diller Yaz Kursu'nda bir araya geldi, ilgi ve hedefleri konuştu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Bilim ve Sanat Evi'nde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Klasik Diller Yaz Kursu'na katılan öğrencilerle buluştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Kaçar, samimi ortamda gerçekleşen buluşmada öğrencilerle sohbet ederek eğitim süreçleri, klasik dillere olan ilgileri ve gelecek hedefleri hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Kaçar, klasik dillerin yalnızca geçmiş medeniyetleri anlamaya katkı sağlamadığını, aynı zamanda analitik düşünme becerisi, kültürel birikim ve akademik gelişimin desteklenmesinde de önemli rol oynadığını belirtti.

Klasik Diller Yaz Kursu'nun her yıl artan ilgiyle düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Kaçar, bu tür akademik ve kültürel faaliyetlerin üniversitenin bilimsel vizyonuna katkı sunduğunu kaydetti.

MSKÜ Bilim ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilen yaz kursunda öğrenciler, alanında uzman akademisyenler eşliğinde Eski Yunanca, Klasik Latince ve Klasik Süryanice dillerinde teorik ve uygulamalı eğitim alıyor.

Farklı üniversitelerden katılımcıların da yer aldığı program, öğrencilere akademik paylaşım ve kültürel etkileşim imkanı sunuyor.

Kaynak: AA

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