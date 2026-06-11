Klasik Kaynaklar Çalıştayı Rami Kütüphanesi'nde - Son Dakika
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Klasik Kaynaklar Çalıştayı Rami Kütüphanesi'nde

11.06.2026 15:40
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TÜYEK ve DBB-M, yazma eserlerin dijitalleşmesi ve korunması için çalıştay düzenledi.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) ile Dijital Beşeri Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin (DBB-M) düzenlediği "Klasik Kaynaklar Çalıştayı"nın ilki Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Programın açılışına katılan İstanbul Valisi Davut Gül, çalıştayda ortaya konulan katkıların alandaki önemli bir eksikliğin giderilmesine katkı sağlayacağına inandığını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

TÜYEK Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz da program kapsamında yürütülen çalışmaların, Türkiye'nin ve İslam dünyasının tarihi, entelektüel ve kültürel hafızasının ortaya çıkarılmasına katkı sağlayacağını, bu süreçte dünyadaki gelişim ve değişimin yakından takip edilmesinin önem taşıdığını söyledi.

DBB-M Müdürü Doç. Dr. Yunus Uğur ise çalıştayın sonrasında bir platforma dönüşüp, özellikle yazma eserler konusunda dijitalleşme ve yapay zeka ile yapılacak çalışmalarla ilgili bir başlangıç olmasını temenni ettiğini belirtti.

Uğur, Türkiye'nin yazma eserler konusunda kataloglama ve dijitalleşme süreçlerinde ilerleme kaydettiğini ancak yapay zeka entegrasyonuyla bu dijitalleştirilmiş metinlerin işlenebilir hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Dijitalleşmenin yapısı gereği paylaşımı, açık erişimi ve ortak çalışmayı zorunlu kılan bir sistem olduğunu aktaran Uğur, bu sürecin güçlü bir işbirliği ekosistemi ihtiyacını da beraberinde getirdiğini anlattı.

"Klasik Kaynaklar Çalıştayı"nın "Envanterden Korpus Oluşturmaya Dijitalleşme" başlıklı ilk programında mevcut kaynakların keşfedilmesi ve korpus oluşturma süreçleri üzerine odaklanıldı.

Yazma eser alanından pek çok uzman katılımcının ve ilgili kurumun bulunduğu çalıştayda, örnek dijitalleştirme çalışmalarına ilişkin sunum yapıldı, mevcut sorunlar farklı açılardan müzakere edildi.

Çalıştayların sonucunda alandaki aktörlerin ortak standartlar, paylaşılan altyapılar ve işbirliği protokolleri üzerinde uzlaşarak somut bir eylem planı oluşturulması amaçlanıyor.???????

Yine Rami Kütüphanesi'nde 25 Haziran'da gerçekleştirilecek çalıştayın ikinci programında "Dijitalleştirme Süreçlerinden İşlenebilir Metinlere" başlığı altında fiziksel ve dijital nüshaların işlenebilir metne dönüştürülmesi sorunları ele alınacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Klasik Kaynaklar Çalıştayı Rami Kütüphanesi'nde - Son Dakika

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