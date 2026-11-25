Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia'nin eşi Ana Kldiashvili, Ankara'da "İpliklerle dokunmuş hikayeler" adlı etkinlik düzenledi.

Türkiye'de Yerleşik Diplomat Misyon Şefleri Eşleri Derneğinin Asya Pasifik Bölgeleri Grup Başkanı Kldiashvili, başta Türk halısı ve kilimleri olmak üzere, geleneksel Türk sanatlarından eserlerin yer aldığı Vakıf Eserleri Müzesi'nde, diplomatik misyon şeflerinin eşlerini ağırladı.

Kldiashvili, burada yaptığı konuşmada, ev sahipliği ve Türk kültürel mirasına ilişkin gerçekleştirdiği sunum dolayısıyla Ankara Vakıf Eserleri Müzesi Müdürü Süleyman Hilmi Maraşlı'ya teşekkür ederek Gürcistan ve Türkiye'nin köklü kültürel geçmişe ve yakın dostluk bağlarına sahip iki ülke olduğunu belirtti.

Bir Gürcü olarak kültürün ve geleneklerin değerinin, kültürel bağların insanlar arasında nasıl katkı sağlayabileceğini iyi bildiğini ifade eden Kldiashvili, "Kültürün evrensel bir dil olduğuna ve kültürel diplomasinin, insanların sadece ülkelerimizi birbirinden ayıran unsurları değil, aynı zamanda hepimizi birbirine bağlayan noktaları da keşfedebilecekleri bir alan yarattığına yürekten inanıyorum." dedi.

Kldiashvili, Ankara'da bulunan diplomatik misyon eşleri ile Vakıf Eserleri Müzesi'ni ziyaret ederek özellikle halı dokuma teknikleri başta olmak üzere, zengin Türk kültürünü yakından tanımaya karar verdiğini söyledi. Kldiashvili şunları kaydetti:

"Beni en çok etkileyen şey, halıların kelimelere ihtiyaç duymadan hikayeler anlatması ve geçmiş ile bugün arasında birer elçi görevi görmesiydi. Sembollerin taşıdığı anlamların nesilden nesle aktarılması ve her bir ilmeğe işlenmiş hikayeler gerçekten büyüleyici. Müzede muhafaza edilen eşsiz halıları, Türk porselen sanatının birbirinden zarif örneklerini ve diğer nadide eserleri yakından tanıma fırsatı bulduk. Her bir eserin tarihi ve ardında yatan hikayeler, büyük bir profesyonellik ve özveriyle bizlere aktarıldı."

Türkiye ile Gürcistan'ın kültürel etkileşim, dostluk ve karşılıklı saygı açısından köklü ve zengin bir ortak geçmişe sahip olduğunun altını çizen Kldiashvili, "Bizler için kültürel diplomasi, dostluğu pekiştiren son derece anlamlı bir araç. Kültürel diplomasi sayesinde ulusal kimliğimizi, dilimizi, geleneklerimizi ve sanatsal mirasımızı Türk dostlarımıza tanıtma fırsatı bulurken, aynı zamanda Türk kültürünün zenginliğini daha derinlemesine anlama imkanı elde ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Müze Müdürü Süleyman Hilmi Maraşlı da kültürel diplomasinin önemi ve rolüne vurgu yaptı.

Davetliler, müzede sergilenen halı, kilim ve çeşitli tarihi eserler aracılığıyla Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.