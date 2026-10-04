Kiev\'de bir köprü daha saldırı hedefi oldu

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rusya'nın düzenlediği saldırıda kentin Kuzey Köprüsü'nün hasar gördüğünü açıkladı. Köprü geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

KÖPRÜYÜ HEDEF ALDILAR

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir köprü daha saldırıya uğradı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko cumartesi günü Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın düzenlediği saldırıda Kuzey Köprüsü üzerindeki yolun ve troleybüs elektrik hatlarının hasar gördüğünü öne sürdü.

KÖPRÜ ULAŞIMA KAPATILDI

Başkentin doğu yakasını batı yakasına bağlayan köprü, saldırının ardından geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

GÜNEY KÖPRÜSÜ DE HEDEF ALINMIŞTI

Rusya'nın perşembe ve cuma günleri Kiev'deki Güney Köprüsü'ne çok sayıda insansız hava aracıyla saldırı düzenlediği bildirilmişti. Bu saldırının ardından köprüdeki karayolu ve metro trafiği geçici olarak durdurulmuştu.