Klima tartışması kavgaya dönüştü, bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Klima tartışması kavgaya dönüştü, bir kişi hayatını kaybetti

Geniş Video İzle

İstanbul Arnavutköy'de aynı iş yerinde çalışan iki arkadaş arasında klima açma konusu yüzünden çıkan kavga sonucunda Ahmet Çelikmen, iş arkadaşı Kamilcan Hakimov'a kafa ve yumruk attı. Hakimov, aldığı darbelerle baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de bulunuyor.

17.07.2024 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL, ARNAVUTKÖY'de aynı iş yerinde çalışan iki arkadaş arasında klima açma yüzünden kavga çıktı. Kavgada Ahmet Çelikmen, iş arkadaşı Kamilcan Hakimov'a kafa ve yumruk attı. Başına aldığı darbelerle baygınlık geçiren Kamilcan Hakimov, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz hafta Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada, meydana geldi. İddialara göre, aynı fabrikada çalışan Ahmet Çelikmen ile Kamilcan Hakimov arasında klima açma konusu üzerine tartışma çıktı. Tartışma küfürleşmeye varınca ikili kavga etmeye başladı. Kavga esnasında Çelikmen, Hakimov'a kafa attı. Daha sonra yere düşen Hakimov'u defalarca yumrukladı. Başına aldığı darbeyle baygınlık geçiren Hakimov, hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli, Çelikmen'i gözaltına aldı. Hastanede tedavi altına alınan Kamilcan Hakimov, iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Hakimov'un beynindeki tümörün darbe nedeniyle hasar aldığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi. "Kasten öldürme" suçundan gözaltına alınan şüpheli Ahmet Çelikmen ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin emniyette verdiği ifadesinde, "Klima açma konusunda tartışma yaşadık. Karşılıklı küfürleşme oldu" dediği öğrenildi.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Kavga anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ahmet Çelikmen, tartıştığı iş arkadaşı Kamilcan Hakimov'a peş peşe yumruk atıyor.

Klima tartışması kavgaya dönüştü, bir kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

İstanbul, Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Klima tartışması kavgaya dönüştü, bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Sarıgül’den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım
11:02 Antalya’da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu
10:40 Deprem davalarında bir ilk Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek Deprem davalarında bir ilk! Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek
10:15 Yunan bakan Türkiye’yi hedef aldı, MSB’de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu
08:47 Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak
12:04 Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor Real Madrid, Mbappe’ye resmen servet ödeyecek Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor! Real Madrid, Mbappe'ye resmen servet ödeyecek
11:34 Peru’da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı Peru'da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı
11:30 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
11:27 Atladı uçağına gitti Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri’yi getiriyor Atladı uçağına gitti! Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri'yi getiriyor
11:04 Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu
10:56 Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı
10:55 Herkes onu konuşuyor Melissa Vargas’ın son halini görenler tanıyamıyor Herkes onu konuşuyor! Melissa Vargas'ın son halini görenler tanıyamıyor
10:55 Alkollü baba, cezadan yırtmak için direksiyona 17 yaşındaki kızını oturttu Alkollü baba, cezadan yırtmak için direksiyona 17 yaşındaki kızını oturttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 13:00:46. #1.11#
SON DAKİKA: Klima tartışması kavgaya dönüştü, bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement