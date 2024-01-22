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KLÜ'de 'Ninemin Tarifleri' etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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KLÜ'de 'Ninemin Tarifleri' etkinliği düzenlendi

Kırklareli Üniversitesi'nde (KLÜ) Gastronomi Araştırma ve Uygulama Mutfağı'nda 'Ninemin Tarifleri' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler tarhana çorbası, fellah köfte ve fırında sütlaç yapımını öğrendi ve yaptıkları yemekleri yedi. Ayrıca, Sakarya Üniversitesi akademisyenleri KLÜ'yü ziyaret etti. Ziyaret kapsamında akademisyenlere KLÜ hakkında bilgi verildi ve çeşitli tesisler gezdirildi.

KLÜ\'de \'Ninemin Tarifleri\' etkinliği düzenlendi
22.01.2024 - 15:11,
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Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "Ninemin Tarifleri" etkinliği düzenlendi.

KLÜ Gastronomi Araştırma ve Uygulama Mutfağında düzenlenen etkinlikte öğrenciler tarhana çorbası, fellah köfte ve fırında sütlaç yapımını öğrendi.

Öğrenciler daha sonra yaptıkları yemekleri yedi.

Sakarya Üniversitesi akademisyenlerinden KLÜ'ye ziyaret

Sakarya Üniversitesi akademisyenleri Kırklareli Üniversitesini (KLÜ) ziyaret etti.

Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü akademisyenleri ilk olarak KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ile görüştü.

Akademisyenlere daha sonra senato salonunda KLÜ hakkında bilgi verildi.

Ardından akademisyenlere Trakya Bölgesi Gastronomi Araştırma ve Uygulama Mutfağı, Mühendislik Fakültesi laboratuvarı, Gıda Arzı Güvenliği ve Dijitalleşme Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Gıda İhtisaslaşma Pilot Tesisi gezdirildi.

Kaynak: AA
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Sakarya Üniversitesi, Kırklareli, Gastronomi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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