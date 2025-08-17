KOAH Hastası Hava Ambulansıyla Kurtarıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde rahatsızlanan KOAH hastası, hava ambulansıyla bulunduğu yerden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Küpe Çukuru mevkisinde hayvancılıkla geçimini sağlayan, Bozahmetli yörüklerinden olduğu öğrenilen Selma Uslu aniden rahatsızlandı.

KOAH??????? hastası olan ve nefes almakta zorlanan Uslu'nun yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye, araç ulaşımının zor olması nedeniyle hava ambulansı gönderildi.

Uslu, hava ambulansı ile 2 bin 575 metre rakımlı bölgeden alınarak Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.