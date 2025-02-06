Kobakhidze'den USAID İddiaları

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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) kaynaklarının, Gürcistan'da devrimleri düzenlemek ve istikrarsızlık yaratmak için kullanıldığını belirtti.

Kazakistan'da resmi temaslarda bulunan Başbakan Kobakhidze, burada Gürcü basına ülkesindeki gelişmeler hakkında açıklama yaptı.

Kobakhidze, USAID'nin Gürcistan'daki çalışmalarına değinerek söz konusu kurumun faaliyetlerinin, ABD yönetimi tarafından askıya alınmasını olumlu karşıladıklarını belirtti.

USAID'nin ülkesinde 2020'den itibaren "devrimler düzenlemek, kaos çıkarmak, ülkede istikrarsızlık yaratmak için" birkaç kez kullanıldığını kaydeden Kobakhidze, "Elbette tüm bunlar ek araştırma gerektiriyor." dedi.

Kobakhidze, aynı zamanda ABD'nin Ulusal Demokrasi Vakfı (NED) ile ABD'nin Tiflis Büyükelçiliğinin de USAID ile birlikte Gürcistan'da istikrarsızlık yaratma çabasında bulunduğunu iddia etti.

Gürcistan'da devrimi örgütlemek için doğrudan kullanılabilecek bazı zengin sivil toplum örgütlerinin bulunduğunu vurgulayan Kobakhidze, "Milli çıkarlarımızı sonuna kadar savunacağız." dedi.