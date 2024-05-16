Kobani Davası'nda Demirtaş'a 42 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Kobani Davası'nda Demirtaş'a 42 Yıl Hapis Cezası

Kobani Davası\'nda Demirtaş\'a 42 Yıl Hapis Cezası

Ankara'da görülen Kobani Davası'nda eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a toplam 42 yıl hapis cezası verildi. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise beraat etti.

16.05.2024 18:31  Güncelleme: 18:32
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(ANKARA) - Ankara'da görülen Kobani Davası'nda karar açıklandı. Karar,sanıkların isimlerinin alfabetik sıralanmasıyla okundu. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a pek çok basın açıklaması ve konuşması nedeniyle verilen diğer cezalarla birlikte toplam 42 yıl hapis cezası verildi. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" ve  "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan beraat etti. Kobani Davasında kararı açıklayan Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi 36 kişi hakkındaki kararını açıklarken geri kalan 72 sanık hakkında ise sorgulama yapılamadığı için dosyalarını ayırdı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçuna "yardım eden" sıfatı nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet suçundan 20 yıl hapis cezası verildi. "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçunun ise "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçu kapsamında kaldığı belirtildi ve buna dair ceza verilmedi. Suç işlemeye tahrik suçu yönünden 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca Demirtaş'a Diyarbakır'da yaptığı Nevruz konuşması nedeniyle terör örgütü propagandası suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası, Diyarbakır'da halkı kanunlara uymamaya tahrik suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Demirtaş'a pek çok basın açıklaması ve konuşması nedeniyle verilen diğer cezalarla birlikte toplam 42 yıl hapis cezası verildi.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" ve  "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan beraat etti.

YASİN BÖRÜ'NÜN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYINDAN BERAAT...

Mahkeme, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da dahil 36 sanık hakkında, Kobani olayları sırasında, Yasin Börü'nün arasında bulunduğu 6 kişinin ölümü ve diğer yaralanmalara ilişkin suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraat kararı verdi.

Nazmi Gür ve Pervin Oduncu iki ayrı suçtan toplam 22 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Sebahat Tuncel 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle tahliyesine karar verildi. Günay Kubilay, farklı suçlardan toplam 20 yıl 4 ay hapis cezası aldı. İbrahim Binici, devletin birliğini ve bozma suçundan beraat etti. Sanık İsmail Şengül devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma suçundan 16 yıl, suç işlemeye tahrik suçundan ayrıca 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mesut Bağcık 9 yıl hapis cezası aldı, yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Sanık Meryem Adıbelli 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak, tahliyesine karar verildi.

Figen Yüksekdağ'a 30 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Aynur Aşan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Emine Ayna'ya 10 yıl, Ayla Akat Ata 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ata'nın, tutukluluk süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verildi. Bülent Parmaksız, Cihan Erdal ve Dilek Yağlı devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma suçundan 16'şar  yıl, "suç işlemeye tahrik" suçundan 4 yıl 6'şar ay hapis cezalarına çarptırıldı. Can Memiş, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak suçundan beraat etti, adli kontrol uygulaması kaldırıldı.

Ayşe Yağcı, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı, tutuklulukta geçen süre nedeniyle tahliyesine karar verildi. Aynı suçtan yargılanan Bircan Yorulmaz beraat etti. Daha önce sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Aysel Tuğluk'un beraatine karar verildi.

Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk 10 yıl, Alp Altınörs 18 yıl ve ayrıca suç işlemeye tahrik suçundan da 4 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı. Ali Ürküt "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçundan 13 yıl 4 ay, ayrıca suç işlemeye tahrik suçundan da 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Eski milletvekilleri Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi 36 kişi hakkındaki kararını açıklarken geri kalan 72 sanık hakkında ise sorgulama yapılamadığı için dosyalarını ayırdı.

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kobani Davası'nda Demirtaş'a 42 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

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