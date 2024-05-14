Kobani Davası\'nda Karar Çıkması Bekleniyor

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(ANKARA) - Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı Kobani Davası'nın, 16 Mayıs Perşembe günü görülecek olan 83'üncü duruşmasında karar çıkması bekleniyor.

Geçtiğimiz duruşmada tutuklu siyasetçi Ali Ürküt'ün kansere yakalandığı açıklanmış ve Ürküt'ün oğlu ve aynı zamanda avukatı Erhan Ürküt, "Babamı tahliye edin. Başına bir şey gelirse sorumlusu sizsiniz" diye konuşmuştu.

Kobani Davası, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde IŞİD'in Kobani'ye saldırmasının ardından birçok ilde yapılan protesto ve eylemler hakkında aralarında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 18'i tutuklu 108 kişi yargılanıyor. Söz konusu 108 kişi 2014 yılındaki Kobani olaylarına ilişkin "devletin bütünlüğünü bozma" başta olmak üzere pek çok suçla yargılanıyor. Davanın iddianamesi, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 Ocak 2021'de kabul edildi.

38'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Davada yargılananlar hakkında 29 ayrı suçlamayla 38'er kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası isteniyor. Demirtaş, 25 Aralık 2023 tarihinde yaptığı ilk savunmasında "Hakkımda somut tek bir delil yok, bu bir siyasi intikam davasıdır, hukuken tutuklanmadık, hepimiz siyasi rehineleriz" diye konuşmuştu.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde yaşanan olaylarda eylemcilerle kolluk kuvvetleri arasında çatışmalar çıkmış ve resmi kaynaklara göre 37 kişi hayatını kaybetmiş, 326'sı kolluk kuvveti olmak üzere toplamda 761 kişi de yaralanmıştı.