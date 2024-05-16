Kobani eylemleri davasında tahliye kararı - Son Dakika
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Kobani eylemleri davasında tahliye kararı

Kobani eylemleri davasında tahliye kararı

6-8 Ekim 2014'teki Kobani eylemlerine ilişkin davada hapis cezası alan Sebahat Tuncel, Ayla Akat Ata, Ayşe Yağcı ve Meryem Adıbelli tahliye edildi. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen karar sonucunda, tutuklu bulundukları süre göz önünde bulundurularak 4 isim serbest bırakıldı.

16.05.2024 23:33
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6-8 Ekim 2014'teki Kobani eylemlerine ilişkin davada tahliyesine karar verilen Sebahat Tuncel, Ayla Akat Ata, Ayşe Yağcı ve Meryem Adıbelli serbest bırakıldı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada karar açıklanmış, sanıklardan Sebahat Tuncel silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 12 yıl, Ayla Akat Ata 9 yıl 9 ay, Ayşe Yağcı ve Meryem Adıbelli 9'ar yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkemenin, tutuklu bulundukları süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verdiği 4 isim, Sincan Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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