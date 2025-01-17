Kobe Depreminin 30. Yıldönümü - Son Dakika
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Kobe Depreminin 30. Yıldönümü

Japonya'da 30 yıl önceki Kobe depreminin yıldönümünde anma töreni düzenlendi, 6400 kişi anıldı.

17.01.2025 16:21
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Japonya'da 6 bin 400'ü aşkın kişinin öldüğü Hanşin-Awaci depreminin (Kobe depremi) 30. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı.

Hyogo eyaletinin başkenti Kobe kentini 17 Ocak 1995'te vuran ve "Kobe depremi" olarak bilinen doğal afet ile sonrasında çıkan yangınlarda ölenler unutulmadı.

Bölge halkı, 30 yıl önce depremin yaşandığı yerel saatle 05.46'da, Kobe kentinde buluna "Doğu Kent Parkı"nda anma töreni düzenledi.

Törene katılanlar, bambu ve kağıtlardan yapılmış çok sayıda fener yaktı ve acılara karşı dayanışmayı temsilen, bu fenerlerden "1.17" ve "birbirine sarılmak" (yorisou) kelimesini oluşturdu.

Kobe Belediye Başkanı Hisamoto Kizo, törende, "17 Ocak, ışıkların da işaret ettiği bugün Kobe için unutulmaz." diyerek, 1995'te alınan derslerin unutulmayacağını belirtti.

Deprem gibi bir afetin ne zaman, nerede, nasıl gerçekleşeceğini bilemeyeceklerini anlatan Hisamoto, "afetlere dayanıklı bir şehir oluşturma" yolunda ilerleyeceklerini söyledi.

30 yıl önceki afeti, "büyük bir bedel ödeyerek öğrenilen derslerden biri" olarak nitelendiren Hisamoto, "17 Ocak hafızamızı ve acılarımızı hatırlayarak yeni bir döneme doğru ilerlemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Resmi Kyodo ajansının haberinde, Hyogo Eyalet Valiliğinin ev sahipliğindeki anma törenine, Japonya İmparatoru Naruhito'nun katılmasının beklendiği aktarıldı.

Deprem

Hanşin-Awaci depremi 17 Ocak 1995'te yerel saatle 05.46'da 17 kilometre derinlikte ve 6,9 büyüklüğünde meydana gelmişti.

Resm, Kyodo ajansı 640 binden fazla binanın hasar aldığı afette, 6 bin 400'den fazla kişinin öldüğünü, yaklaşık 40 bin kişinin yaralandığını bildirmişti.

Doğal afette yaklaşık 640 bin evin kısmen ya da tamamen yıkılırken, takip eden yangınlarda 7 bin 500'ü aşkın bina yerle bir olmuştu.

Yaklaşık 310 bin kişinin acil barınaklara sığındığı afetin, Japonya ekonomisine maliyetinin 200 milyar dolar olarak tahmin edildiği bildiriliyor.

Kaynak: AA

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