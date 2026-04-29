KOBİ'lere 'Yeşil' Destek: 400 Milyon Dolarlık Finansman
KOBİ'lere 'Yeşil' Destek: 400 Milyon Dolarlık Finansman

29.04.2026 11:41
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Dünya Bankası finansörlüğünde yürütülen SoGreen Projesi kapsamında KOBİ'lere 400 milyon dolarlık kaynak sağlanacak. BAKA aracılığıyla Antalya, Burdur, Isparta'da 320 milyon lira destek verilecek.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası finansörlüğünde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uygulama birimi olarak yürütülen Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Dönüşüm (SoGreen) Projesi kapsamında 400 milyon dolarlık finansman sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında 22 Ekim 2024'te imzalanan ikraz anlaşmasıyla hayata geçirilen proje, kalkınma ajansları aracılığıyla 81 ilde uygulanacak. Proje 7 yıl sürecek ve mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ile birlik ve kooperatiflerin sürdürülebilir istihdam oluşturan, ekonomik ve sosyal etkisi yüksek projeleri desteklenecek. KOBİ'lere geri ödemeli finansman desteği, yenilikçi girişimlere ise hibe niteliğinde hızlandırma ve kuluçka destekleri verilecek.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından Antalya, Burdur, Isparta illerinde yerleşik KOBİ'lere SoGreen Projesi kapsamında 320 milyon lira destek sağlanacak. Proje başına asgari 2,6 milyon lira, azami 7,5 milyon lira destek verilmesi planlanıyor. Hedef, başta kadınlar ve gençler olmak üzere kırılgan gruplara yönelik yeşil geçim kaynaklarının geliştirilmesi, yeni iş ve istihdam alanlarının oluşturulması ve sosyal kapsayıcılığın artırılması. Destekler gıda, mermer, ağaç ve orman ürünleri, mobilya, seracılık ve turizm sektörlerindeki KOBİ'lere aktarılacak.

Projeyle işletmelerin çevresel etkilerini iyileştiren, kaynak verimliliği sağlayan, atık oluşumunu önleyen ve döngüsel iş modellerine geçişi mümkün kılan yapısal dönüşümler desteklenecek. KOBİ'lere 6 ayı geri ödemesiz, azami 24 ay eşit taksitlerle toplam 30 ay vadeli, faizsiz veya kar payı olmaksızın destek sağlanacak. Proje faaliyetlerinin sözleşme tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde tamamlanması gerekecek.

Kadınlar veya 18-35 yaş arası gençlerin sahip olduğu ya da yönettiği KOBİ'ler ile yönetim kadrosunun yüzde 50'sinden fazlası kadın veya gençlerden oluşan işletmeler öncelikli değerlendirilecek. Ayrıca kadınlar, gençler ve kırılgan gruplara yönelik yeni istihdam oluşturmayı hedefleyen projelere ilave puan verilecek. Desteklenecek projelerin AB 2020 Yeşil Taksonomisi'ndeki çevresel hedeflerden en az birine katkı sağlaması gerekiyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

