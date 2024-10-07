Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KOBİ'lerimize ve ihracatçılarımıza bu yıl uluslararası kuruluşlardan yaklaşık 2,3 milyar dolar uzun vadeli ve uygun koşullu kaynak sağladık. Dezenflasyon sürecinde firmalarımızın finansmana erişimini kolaylaştıracak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" denildi.
Son Dakika › Güncel › KOBİ ve İhracatçılara 2,3 Milyar Dolar Destek - Son Dakika
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