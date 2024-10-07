KOBİ ve İhracatçılara 2,3 Milyar Dolar Destek

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HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) ile ihracatçılara bu yıl uluslararası kuruluşlardan yaklaşık 2,3 milyar dolar kaynak sağlandığını açıkladı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KOBİ'lerimize ve ihracatçılarımıza bu yıl uluslararası kuruluşlardan yaklaşık 2,3 milyar dolar uzun vadeli ve uygun koşullu kaynak sağladık. Dezenflasyon sürecinde firmalarımızın finansmana erişimini kolaylaştıracak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" denildi.