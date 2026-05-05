Koç Topluluğu'nun 100. Yılına Özel Sergi

05.05.2026 19:49
Arter'de 'Yapım Aşamasında' sergisi ile sanatçılar eserlerinin süreçlerini paylaşacak.

Koç Topluluğunun 100. yılına özel Arter'de sanatseverlerle buluşan "Yapım Aşamasında" sergisi kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Arter'den yapılan açıklamaya göre, program kapsamında, yapıt üretim süreçlerine ve daha geniş bir bağlamda sanat pratiklerine odaklanmayı hedefleyen sohbetler ile sergide eserleri yer alan sanatçılar dinleyicilerle buluşacak.

Sergi sohbetlerinde, 7 Mayıs'ta Nermin Er, 9 Mayıs'ta İnci Furni, 14 Mayıs'ta Emre Hüner, 21 Mayıs'ta ise Can Aytekin Arter'e konuk olacak.

Her sanatçı, sergide yer alan eserinin araştırma, hazırlık ve üretim aşamalarını izleyicilerle paylaşacak. Program kapsamında, sergi alanında sanatçı eşliğinde turların yanı sıra katılımcıların soru ve izlenimlerine alan açan sohbetler de gerçekleşecek.

Sergi Arter'in dış cephesinde başlayıp, giriş ve eksi birinci katta yer alan galerilerinin yanı sıra binanın çeşitli işlevlerdeki kamusal mekanlarına yayılıyor.

Küratörlüğünü Emre Baykal'ın üstlendiği sergide, Arter'in 2010'da İstiklal Caddesi'ndeki ilk binasında başlatılan ve 2019'dan bu yana Dolapdere'deki mevcut binasında süren sergiler bir araya getirildi.

Sergide, Arter'in destek verdiği ve bir kısmı Arter Koleksiyonu'na dahil edilen 300'den fazla eser yer alıyor. İki etap halinde kurgulanan serginin ilk etabı görülebiliyorken, ikinci etabının ise Ekim 2026'da ziyarete açılması planlanıyor.

Kaynak: AA

Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
