Koç Üniversitesi\'nden Yapay Mikro Tüyler

Koç Üniversitesince insan vücudunda akciğerlerdeki havayı temizleyen ve hücreler arası sıvı akışını yöneten doğal mekanizmadan ilham alarak yapay mikro tüyler üretildi.

Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti liderliğinde gerçekleştirilen ve bilim dünyasının saygın dergilerinden Nature'da yayımlanan araştırma, insan vücudunda hayati görevler yerine getiren mikroskobik tüylerden (cilia) ilham alıyor.

Akciğerlerdeki havayı temizleyen ve hücreler arası sıvı akışını yöneten bu doğal mekanizma, Prof. Dr. Sitti ve ekibi tarafından laboratuvar ortamında yeniden tasarlandı.

Hidrojel tabanlı sentetik malzemelerden üretilen bu yapay mikro tüyler, düşük voltajlı elektriksel uyarılarla tıpkı gerçek biyolojik sistemler gibi hareket edebiliyor. Geliştirilen sistemin tıbbi cihazlarda bir "beyin" görevi görmesi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Sitti, "İnsan vücudundaki doğal mikro tüylerin sıvıları yönlendirme ve yabancı maddeleri uzaklaştırma prensibini mühendislik yöntemlerine uyarladık. Bu teknoloji sayesinde, hastalıkların teşhisinde kullanılan tanı çiplerini çok daha hareketli ve aktif sistemlere dönüştürebileceğiz. Özellikle biyomedikal cihazlarda sıvıların ve nesnelerin hassas kontrolü, tanı ve tedavi süreçlerini bir sonraki evreye taşıyacak." açıklamasında bulundu.

Vücuttaki doğal döllenme sisteminin de benzer mikro tüylerle çalıştığını vurgulayan Sitti, döllenmenin çok daha doğal ve sağlıklı şekilde gerçekleşmesini sağlayacak yeni nesil sıvı çip sistemleri geliştirebileceklerini belirtti.

Prof. Dr. Sitti, çalışmanın alanda büyük bir kırılma yaratacağını belirterek, Türkiye'deki üniversitelerin mikro-nano üretim potansiyelinin biyoteknoloji ve savunma alanlarında artık meyvelerini vermeye başladığını ve ürün aşamasına gelindiğini kaydetti.

Doğru yatırımlarla Türkiye'nin mikro teknoloji alanında dünyanın sayılı merkezlerinden biri haline geleceğini vurgulayan Sitti, "Yetiştirdiğimiz doktora öğrencileriyle birlikte bu teknolojiyi katma değeri yüksek cihazlara dönüştürecek ve tüm dünyaya yayacağız." ifadesini kullandı.