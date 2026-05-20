Koç Üniversitesi'nden Yapay Mikro Tüyler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Koç Üniversitesi'nden Yapay Mikro Tüyler

Koç Üniversitesi\'nden Yapay Mikro Tüyler
20.05.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koç Üniversitesi, akciğer mekanizmasından ilhamla hareket eden yapay mikro tüyler geliştirdi.

Koç Üniversitesince insan vücudunda akciğerlerdeki havayı temizleyen ve hücreler arası sıvı akışını yöneten doğal mekanizmadan ilham alarak yapay mikro tüyler üretildi.

Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti liderliğinde gerçekleştirilen ve bilim dünyasının saygın dergilerinden Nature'da yayımlanan araştırma, insan vücudunda hayati görevler yerine getiren mikroskobik tüylerden (cilia) ilham alıyor.

Akciğerlerdeki havayı temizleyen ve hücreler arası sıvı akışını yöneten bu doğal mekanizma, Prof. Dr. Sitti ve ekibi tarafından laboratuvar ortamında yeniden tasarlandı.

Hidrojel tabanlı sentetik malzemelerden üretilen bu yapay mikro tüyler, düşük voltajlı elektriksel uyarılarla tıpkı gerçek biyolojik sistemler gibi hareket edebiliyor. Geliştirilen sistemin tıbbi cihazlarda bir "beyin" görevi görmesi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Sitti, "İnsan vücudundaki doğal mikro tüylerin sıvıları yönlendirme ve yabancı maddeleri uzaklaştırma prensibini mühendislik yöntemlerine uyarladık. Bu teknoloji sayesinde, hastalıkların teşhisinde kullanılan tanı çiplerini çok daha hareketli ve aktif sistemlere dönüştürebileceğiz. Özellikle biyomedikal cihazlarda sıvıların ve nesnelerin hassas kontrolü, tanı ve tedavi süreçlerini bir sonraki evreye taşıyacak." açıklamasında bulundu.

Vücuttaki doğal döllenme sisteminin de benzer mikro tüylerle çalıştığını vurgulayan Sitti, döllenmenin çok daha doğal ve sağlıklı şekilde gerçekleşmesini sağlayacak yeni nesil sıvı çip sistemleri geliştirebileceklerini belirtti.

Prof. Dr. Sitti, çalışmanın alanda büyük bir kırılma yaratacağını belirterek, Türkiye'deki üniversitelerin mikro-nano üretim potansiyelinin biyoteknoloji ve savunma alanlarında artık meyvelerini vermeye başladığını ve ürün aşamasına gelindiğini kaydetti.

Doğru yatırımlarla Türkiye'nin mikro teknoloji alanında dünyanın sayılı merkezlerinden biri haline geleceğini vurgulayan Sitti, "Yetiştirdiğimiz doktora öğrencileriyle birlikte bu teknolojiyi katma değeri yüksek cihazlara dönüştürecek ve tüm dünyaya yayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koç Üniversitesi'nden Yapay Mikro Tüyler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği Yazıyı kaldırınca müdahale geldi 19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca müdahale geldi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu İfade verdi Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca... 6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu
Hakan Safi büyük oynuyor Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe’ye getirecek Hakan Safi büyük oynuyor! Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe'ye getirecek
İsrail, Sumud Filosu’na yine saldırdı İşte o anlar İsrail, Sumud Filosu'na yine saldırdı! İşte o anlar

11:07
MSB NATO’ya sundu Türkiye’den kritik askeri yakıt hamlesi
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi
10:57
Aziz Yıldırım çıldırdı İki yıldız golcü birden getiriyor
Aziz Yıldırım çıldırdı! İki yıldız golcü birden getiriyor
10:46
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş Dikkat çeken uyarı
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş! Dikkat çeken uyarı
10:11
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü Tepkiler büyüyünce özür diledi
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi
10:03
Fenerbahçe’ye süper kaleci Ederson’u tarihe gömecek
Fenerbahçe'ye süper kaleci! Ederson'u tarihe gömecek
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 11:33:48. #7.13#
SON DAKİKA: Koç Üniversitesi'nden Yapay Mikro Tüyler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.