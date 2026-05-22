Kocaali\'de Kokarca Mücadelesi İçin Kampanya

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında "Kokarcayı Getir, Hediyeni Al" kampanyası başlatıldı.

Kocaali Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile sponsor fındık firmaların işbirliğiyle hayata geçirilen kampanyanın protokolü imzalandı.

Kahverengi kokarca zararlısının toplanarak teslim edilmesi teşvik edilen kampanya kapsamında üreticilere çeşitli hediyeler ve tarımsal destekler sağlanacak.

Proje çerçevesinde üreticilere dizüstü bilgisayar, fındık üfleme makinesi, bisiklet ve tablet gibi hediyeler verilecek. Ayrıca şartları sağlayan üreticilere sıvı yaprak gübresi ile tırpan motoru teli desteği sunulacak.

Başvurular 1 Eylül 2026'ya kadar Kocaali İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılabilecek.

Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, yaptığı açıklamada, kahverengi kokarcayla mücadelede yalnızca ilaçlamanın yeterli olmadığını belirterek, biyolojik ve mekanik yöntemlerin de önem taşıdığını söyledi.

Yüzücü, zararlının yoğun olduğu alanlarda toplama çalışmaları yapmak, kışlak alanlarını temizlemek ve doğaya zarar vermeden mücadeleyi sürdürmek herkesin sorumluluğunda olduğunu dile getirerek, belediye olarak üreticinin yanında olmaya, tarımı ve emeği korumaya devam edeceklerini anlattı.

Yüzücü, birlik ve dayanışma çağrısında bulunarak, vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet etti.