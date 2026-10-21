Kocaali'de sağanak sonrası temizlik sürüyor, Demiraçma'da 25 personel çalışıyor - Son Dakika
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Kocaali'de sağanak sonrası temizlik sürüyor, Demiraçma'da 25 personel çalışıyor

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Kocaali\'de sağanak sonrası temizlik sürüyor, Demiraçma\'da 25 personel çalışıyor
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Kocaali Belediyesi, sağanaktan etkilenen Demiraçma Mahallesi'nde temizlik çalışmalarını 4 iş makinesi, 5 kamyon ve 25 personelle sürdürüyor. Başkan Turan Yüzücü, 15 Ekim'den bu yana ilçe genelinde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Demiraçma Mahallesi'nde sağanak sonrası başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kocaali Belediyesi ekipleri, sağanaktan etkilenen mahallede 4 iş makinesi, 5 kamyon ve 25 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, 15 Ekim'den bu yana ilçenin dört bir yanında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Taşkından etkilenen Demiraçma Mahallesi'nde de ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Yüzücü, "Buradaki çalışmalarımızı bir an önce tamamlamak ve vatandaşlarımızın hayatının normale dönmesini sağlamak için bütün gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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