Kocadağ Yaylası Beyaza Büründü

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Samsun'un Atakum ilçesinde 1350 rakımda bulunan Kocadağ Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Her mevsim gezi rotaları arasında bulunan Kocadağ Yaylası, kentte doğa turizminde önemli bir yer tutuyor.

Off-road, yamaç paraşütü ve doğa yürüyüşü gibi ?pek çok doğa sporuna ev sahipliği yapan Kocadağ Yaylası, Samsun manzarasını izlemek isteyenlerin de uğrak noktaları arasında bulunuyor.

Sahile 19 kilometre uzaklıktaki yayla, gün içinde farklı mevsim yaşamak isteyenlerin tercih ettiği yerlerden biri konumunda.

Kar yağışının ardından etkileyici güzelliğe bürünen Kocadağ Yaylası, dronla görüntülendi.