Kocaeli Adliyesi 2025 Faaliyet Verilerini Açıkladı

16.02.2026 22:45
Başsavcı Akgün, Kocaeli Adliyesi'nde 49 bin 775 dosyanın karara bağlandığını duyurdu.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, 2025 yılına ilişkin adli faaliyet verilerini açıkladı.

Akgün, düzenlediği basın toplantısında, Kocaeli Adliyesi'nde geçen sene toplamda 49 bin 775 dosyanın karara bağlandığını belirterek, dosyaların yüzde 96'sının sonuçlandırıldığını söyledi.

Soruşturmalarda 23 bin 990 takipsizlik kararı verildiğini belirten Akgün, 16 bin 281 iddianame düzenlenerek dava açıldığını dile getirdi.

Akgün, birleştirilen dosya sayısının 1182, başka yerlere gönderilen evrak sayısının 6 bin 468 olduğunu aktararak, 39 dosyada görevsizlik kararı verildiğini, 8 fezleke ve 1159 talepname hazırlandığını bildirdi.

Hedef sürede tamamlanan dosya sayısının 30 bin 792 olduğunu ifade eden Akgün, dosyaların yüzde 94,17'sinin hedef sürede tamamlandığını söyledi.

Akgün, uzlaştırma kapsamında 1444 dosyanın sonuçlandırıldığını dile getirdi.

Adliye hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla İzmit Yahya Kaptan'da kiralanan binaya 9 asliye hukuk ile 7 sulh hukuk mahkemesinin taşındığını aktaran Akgün, Kocaeli Adliyesi'nde birer sulh hukuk, asliye hukuk, iş ve aile ile 3 asliye ceza mahkemesi kurulduğunu kaydetti.

Akgün, yeni adliye binasının yapımı işinin 2026 yılı yatırım programına alındığını ifade ederek, Kocaeli'ye yakışır bir adliye binasını kente kazandırmak istediklerini bildirdi.

Bilişim suçlarına karşı farkındalık çalışmalarını artırdıklarına belirten Akgün, "Özellikle gençleri hedef alan sanal bahis ve kumara karşı yoğun bir mücadele yürütüyoruz. Okullarda ve yurtlarda bilgilendirme broşürleri dağıtarak, gençleri bu bağımlılıklardan korumayı hedefliyoruz. Gençlerimizi bağımlılıklardan korumak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Akgün, adliye personeli için lojman projesinin de hayata geçirildiğini, Kent Konut AŞ. ile Adalet Bakanlığı arasında 84 konutluk sözleşmenin imzalandığını aktararak, Sepetlipınar TOKİ Konutları bölgesinde yapılacak lojmanların kente değer katacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kocaeli Adliyesi, Başsavcı, Güncel, Son Dakika

