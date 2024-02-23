Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Berat Kandili için mesaj yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Berat Kandili için mesaj yayımladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Berat Kandili için mesaj yayımladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, İslam aleminin kandilini tebrik ederek, barış ve kardeşlik duygularının artmasını temenni etti. Büyükakın, bu mübarek gecede insanlığın birbirine yaklaşması ve dünyada barışın sağlanması için adımların atılmasını dile getirdi.

23.02.2024 11:41  Güncelleme: 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, İslam aleminin kandilini tebrik ederek, gönül zenginliğinin ve kardeşlik duygularının artması temennisinde bulundu.

Dünyada yaşanan savaşların yerini barışın almasını dileyen Büyükakın, "İnsanoğlu menfaatleri uğruna kendi özünden uzaklaştı. Bu müstesna gecemizde aydınlığa açılan perdeleri birlik ve beraberlik ruhuyla birlikte aralayalım. 'Ben' değil, 'biz' olmanın mutluluğuna erelim." ifadelerini kullandı.

Berat Kandili'nin bağışlanma ve af gecesi olduğunu vurgulayan Büyükakın, Allah'ın bahşettiği bu fırsat gecesinde, kalpleri körelten günahlardan uzaklaşmak için el açılması gerektiğini hatırlattı.

Büyükakın, mesajında şunları kaydetti:

"Benliği ortadan kaldırıp, Yaradan'ımıza yönelelim. Gönül dünyamızı temizleyelim. İnsan olmanın gerektirdiği sorumluluklarımızı gözden geçirip, kendimizi hesaba çekelim. Gönüllerin müstesna bir coşku yaşadığı bu mübarek gecede, insanlığı birbirine yaklaştıracak, dünyanın her yerinde barış ve mutluluğun sağlanması yönünde adımların atılmasının gayreti içinde olalım. Bu gece vesilesiyle dünyanın birçok yerinde Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıların ortadan kaldırılmasını, dünyaya sevginin hakim olmasını, acı, şiddet ve gözyaşlarının yerini kalıcı bir huzurun ve barışın almasını Yüce Allah'tan diliyorum."

Kaynak: AA

Tahir Büyükakın, Berat Kandili, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Berat Kandili için mesaj yayımladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 16:25:49. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Berat Kandili için mesaj yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement