Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Büyükakın, mesajında, İslam aleminin kandilini tebrik ederek, gönül zenginliğinin ve kardeşlik duygularının artması temennisinde bulundu.
Dünyada yaşanan savaşların yerini barışın almasını dileyen Büyükakın, "İnsanoğlu menfaatleri uğruna kendi özünden uzaklaştı. Bu müstesna gecemizde aydınlığa açılan perdeleri birlik ve beraberlik ruhuyla birlikte aralayalım. 'Ben' değil, 'biz' olmanın mutluluğuna erelim." ifadelerini kullandı.
Berat Kandili'nin bağışlanma ve af gecesi olduğunu vurgulayan Büyükakın, Allah'ın bahşettiği bu fırsat gecesinde, kalpleri körelten günahlardan uzaklaşmak için el açılması gerektiğini hatırlattı.
Büyükakın, mesajında şunları kaydetti:
"Benliği ortadan kaldırıp, Yaradan'ımıza yönelelim. Gönül dünyamızı temizleyelim. İnsan olmanın gerektirdiği sorumluluklarımızı gözden geçirip, kendimizi hesaba çekelim. Gönüllerin müstesna bir coşku yaşadığı bu mübarek gecede, insanlığı birbirine yaklaştıracak, dünyanın her yerinde barış ve mutluluğun sağlanması yönünde adımların atılmasının gayreti içinde olalım. Bu gece vesilesiyle dünyanın birçok yerinde Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıların ortadan kaldırılmasını, dünyaya sevginin hakim olmasını, acı, şiddet ve gözyaşlarının yerini kalıcı bir huzurun ve barışın almasını Yüce Allah'tan diliyorum."
Son Dakika › Güncel › Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Berat Kandili için mesaj yayımladı - Son Dakika
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