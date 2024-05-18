Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın 19 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın 19 Mayıs'ı Kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın 19 Mayıs\'ı Kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Büyükakın, mesajında 19 Mayıs'ın gençlik ruhunu dirilten bir zaferin kutlandığı ve umutların yeşerdiği bir gün olduğunu belirterek, gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı, bilgiye aç, donanımlı bireyler olarak yetişmeleri için destek sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

18.05.2024 15:28
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, aziz vatanın kalbinde her yıl 19 Mayıs'ta tarifsiz bir coşku ve heyecan yaşandığını belirterek, 19 Mayıs'ı gençlik ruhunu dirilten bir zaferin kutlandığı ve umutların yeşerdiği bir gün olarak, her yıl aynı ruhla yeniden yaşadıklarını kaydetti.

Tarihten aldıkları bu ulvi ruhla, geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini aktaran Büyükakın, 1919 yılında yurdun dört bir yanında Türk milletinin yokluklar içinde olduğunu, Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak basmasıyla umutların yeşerdiğini bildirdi.

Büyükakın, bu tarihin işgal altındaki bir ülkenin, yeniden ayağa kalkışının ve özgürlük mücadelesinin başlangıcı olduğuna işaret ederek, 19 Mayıs'ı anlamanın, gençliğe olan inancı ve güveni pekiştirmek olduğunu ifade etti.

Gençlerin, her daim bir ülkenin en kıymetli hazinesi olduğunu vurgulayan Büyükakın, mesajında şunları kaydetti:

"Bu nedenle gençlerimizin milli ve manevi değerlere bağlı, bilgiye aç, donanımlı bireyler olarak yetişmeleri için elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. 19 Mayıs, gençlerimize yeni ufuklar açma cesareti ve inancı aşılar. Bu anlamlı günde, gençlerimize sesleniyoruz; gelecek sizin ellerinizde. Sizler, Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek olan liderlersiniz. Ülkemizin değerlerine sahip çıkın, bilgiyle donanın ve her zaman doğru olanın yanında durun. Unutmayın ki; 19 Mayıs ruhu her zaman sizinle birlikte, yolunuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelesinde şehit ve gazi olan kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. 19 Mayıs'ın coşkusu ve heyecanıyla, geleceğe doğru birlikte yürümeye devam edelim. Gençlik ruhu hiç solmasın, umutlar hiç tükenmesin."

Kaynak: AA

Tahir Büyükakın, Gençlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın 19 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın 19 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika
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