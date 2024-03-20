Kocaeli Büyükşehir Belediyesince alınan 10 yeni tramvaydan 2'si törenle raya indirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşımpark önünde düzenlenen yeni tramvayların tanıtım programına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Alikahya Stadyum Tramvay Hattı" bittiğinde mevcut güzergaha eklenecek olan 3,8 kilometrelik hatla birlikte günlük 90 bin yolcunun taşınacağını bildirdi.
İstasyonların genişlemesiyle bunlara uygun tramvay sipariş ettiklerini aktaran Büyükakın, "10 tramvay aracı satın aldık, bugün 2'si bizlere teslim edildi. Önümüzdeki süreçte 8 araç daha teslim edilecek." bilgisini paylaştı.
Büyükakın, mevcut istasyonlardaki kuplaj çalışmalarının 1 yıl içerisinde tamamlanacağını belirterek, "2024 yılı aralık ayı itibarıyla tramvaylarımız ikili şekilde çalışmaya başlayacak. Tramvayda günlük 70 bin civarında yolcu taşıyoruz. Bu rakamlar da katlanacak. Toplu taşıma içerisindeki raylı sistemlerin payını artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından raya indirilen 2 tramvayın ilk test sürüşünü Büyükakın yaptı.
28 ile 33 metre uzunluğunda olan yeni tramvaylar, mevcut hat üzerinde tekli ve çiftli çalışabilecek.
Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve Ulaşımpark personeli katıldı.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 10 Yeni Tramvayı Hizmete Aldı - Son Dakika
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