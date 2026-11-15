Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra Uzunkum Lahana Koyu'nda 15 torba atık topladı - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra Uzunkum Lahana Koyu'nda 15 torba atık topladı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Çevre Ajansı MLW kapsamında Kandıra Uzunkum Lahana Koyu'nda yapılan temizlikte 15 torba atık topladı. Toplanan atıklar tür ve miktarına göre kayda alınıp Türkiye Çevre Eğitim Vakfı üzerinden uluslararası veri sistemine iletiliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince deniz ve kıyıların korunması amacıyla düzenlenen temizlik etkinliğinde, Kandıra ilçesindeki Uzunkum Lahana Koyu'ndan 15 torba atık toplandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Çevre Ajansının Marine Litter Watch (MLW) çalışması kapsamında gerçekleştirilen faaliyette, kıyı kirliliğinin önlenmesi ve çevre bilincinin artırılması hedeflendi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Altıntel Liman ve Terminal İşletmeciliği personelinin katıldığı çalışmada, kıyı şeridindeki 15 torba atık toplandı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca belirlenen Kandıra Diriliş Koyu ile Uzunkum Lahana Koyu'nda yılda dört kez periyodik temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

Etkinliklerde toplanan atıklar türlerine ve miktarlarına göre sınıflandırılarak kayıt altına alınıyor. Hazırlanan raporlar Türkiye Çevre Eğitim Vakfına iletiliyor, buradan da Avrupa Çevre Ajansının uluslararası veri sistemine aktarılıyor.

Bu çalışmalarla kıyı kirliliğinin izlenmesi, atık türlerinin belirlenmesi ve deniz çöpüyle mücadeleye yönelik bilimsel veri oluşturulması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra Uzunkum Lahana Koyu'nda 15 torba atık topladı - Son Dakika
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