Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Sonucu Telef Olan Hayvan Üreticisine Yardım Edecek

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 gün önce yıldırım isabet etmesi sonucu 29 koyun ve keçisi telef olan üreticiye Büyükşehir Belediyesinin destek olacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, üreticinin zor gün dostu olduklarını belirterek, "Hayvanları telef olan üreticimize Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli yardımı yapacak, üretime kaldığı yerden devam etmesini sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Pelitli Mahallesi'nde çiftçilik yapan Engin Elmas'a ait 150 koyun ve keçi ile başlarındaki çoban, 11 Temmuz'da gök gürültülü sağanağa maruz kalmış, ağaçların altına sığınan hayvanlardan 29'u yıldırım isabet etmesi sonucu telef olmuştu.