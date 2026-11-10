Çayırova'da sosyal tesiste korku dolu anlar: Nefes borusu tıkanan adamı aşçı Heimlich manevrasıyla kurtardı - Son Dakika
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Çayırova'da sosyal tesiste korku dolu anlar: Nefes borusu tıkanan adamı aşçı Heimlich manevrasıyla kurtardı

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Çayırova\'da sosyal tesiste korku dolu anlar: Nefes borusu tıkanan adamı aşçı Heimlich manevrasıyla kurtardı
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1 yorum

Çayırova Belediyesi Meydan Sosyal Tesisleri'nde 6 Kasım'da yemek yerken boğazına yiyecek kaçan A.K., ilk müdahale sonuç vermeyince devreye giren tesis aşçısı Resul Demirkıran sayesinde nefes almaya başladı. Kurtarma anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan A.K., tesisin aşçısı Resul Demirkıran'ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

YEMEK YERKEN NEFESİ KESİLDİ

Olay, 6 Kasım'da Çayırova ilçesi Akse Mahallesi'nde bulunan Çayırova Belediyesi Meydan Sosyal Tesisleri'nde meydana geldi. Tesiste yemek yiyen A.K.'nin nefes borusuna yiyecek kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken A.K.'ye aynı masada bulunan kişi müdahale etti.

AŞÇI HEIMLICH MANEVRASIYLA KURTARDI

Ancak müdahalenin sonuç vermemesi üzerine durumu fark eden tesisin aşçısı Resul Demirkıran yardıma koştu. Demirkıran'ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla A.K.'nin nefes borusuna kaçan yiyecek çıkarıldı. Yaşananlar, tesisin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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    Yorumlar (1)

  • cemilk1987 cemilk1987:
    evet örnek alınmalı heimlach manevrasını hamlesini herkes bilmesi lazım 0 0
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