Kocaeli Çayırova'daki bilim merkezi uçağında çıkan yangında gövde alevlere teslim oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli Çayırova'daki bilim merkezi uçağında çıkan yangında gövde alevlere teslim oldu

Kocaeli Çayırova\'daki bilim merkezi uçağında çıkan yangında gövde alevlere teslim oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Havacılık Bilim Merkezi olarak kullanılan Airbus A340 tipi uçakta saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler uçağın gövdesini sararken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde Havacılık Bilim Merkezi olarak kullanılan Airbus A340 tipi yolcu uçağında yangın çıktı. Alevler uçağın gövdesini sararken olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki Havacılık Bilim Merkezi olarak kullanılan uçakta saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler uçağın gövdesini sararken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

2018 yılında parça parça 14 TIR'la ilçeye getirilerek 17 dönümlük bir araziye konuşlandırılan ve daha sonra da montajı yapılan kanat açıklığı 60, gövde uzunluğu 64 metre olan Airbus A340 tipi yolcu uçağı Havacılık Bilim Merkezi olarak hizmet vermeye başlamıştı.

Kaynak: DHA

Havacılık, Çayırova, İtfaiye, Kocaeli, Güncel, Bilim, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli Çayırova'daki bilim merkezi uçağında çıkan yangında gövde alevlere teslim oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 dakikada 1 milyon liralık vurgun yaptılar: O anlar kamerada 20 dakikada 1 milyon liralık vurgun yaptılar: O anlar kamerada
Saklandığı yer şeytanın bile aklına gelmez Yine de cezadan kaçamadı Saklandığı yer şeytanın bile aklına gelmez! Yine de cezadan kaçamadı
Ünlü ressamdan ilham aldı 81 yaşında ikinci sergisini açıyor Ünlü ressamdan ilham aldı! 81 yaşında ikinci sergisini açıyor
Deniz Göktaş’ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu Deniz Göktaş'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Ukrayna istihbaratının merkezi vuruldu, Zelenski misilleme talimatı verdi Ukrayna istihbaratının merkezi vuruldu, Zelenski misilleme talimatı verdi
Cin Fatih’ten Bakan Çiftçi’ye dikkat çeken hediye Cin Fatih'ten Bakan Çiftçi'ye dikkat çeken hediye

16:16
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor
16:12
Abdülkerim Bardakcı taraftarı delirtti: Şampiyonlar Ligi’nde ne yapacağız
Abdülkerim Bardakcı taraftarı delirtti: Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağız?
16:06
Ortaya çıkan tablo Bahçeli’yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum
Ortaya çıkan tablo Bahçeli'yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum
15:52
Gram altın yükselecek mi İslam Memiş’ten dikkat çeken yıl sonu tahmini
Gram altın yükselecek mi? İslam Memiş'ten dikkat çeken yıl sonu tahmini
15:23
Derbi öncesi Asensio detayı dikkat çekti Lüks aracıyla Samandıra’dan ayrıldı
Derbi öncesi Asensio detayı dikkat çekti! Lüks aracıyla Samandıra'dan ayrıldı
14:47
Tatilde yaptığı hareket sonu oldu 3 evladı babasız kaldı
Tatilde yaptığı hareket sonu oldu! 3 evladı babasız kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 16:40:44. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli Çayırova'daki bilim merkezi uçağında çıkan yangında gövde alevlere teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement