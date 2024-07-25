Kocaeli'de 110 Bin Makaron ve 100 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

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Kocaeli'de 110 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 100 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

Gölcük ve İzmit'te iki ev ile bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 110 bin makaron, 150 bandrol, 3 sigara sarma makinesi ile 100 kilogram tütün ele geçirildi.

Üç şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.