Kocaeli\'de 14 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Kocaeli'de hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, 12 ayrı hırsızlık suçlarından aranan ve hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y'yi yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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