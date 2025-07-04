Kocaeli'de 25 Yıl Ceza Alan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de 25 Yıl Ceza Alan Hükümlü Yakalandı

04.07.2025 01:02
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Hakkında 25 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.K., Kocaeli'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli'de, hakkında 25 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ile "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde temin etmek veya bulundurmak" suçlarından hakkında 25 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.K'yi (35) düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

kocaeli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 25 Yıl Ceza Alan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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