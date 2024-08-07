Kocaeli'de 72 yaşındaki firari hükümlü yakalandı

Kocaeli'de "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 72 yaşındaki firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
"Kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan A.D. (72) düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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