Kocaeli'de 87 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de 87 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli\'de 87 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de 32 ayrı suçtan toplamda 87 yıl 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Dilovası ilçesinde yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

27.06.2024 09:57
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Kocaeli'de hakkında 32 ayrı suçtan 87 yıl 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, hakkında 32 ayrı suçtan 87 yıl 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis ile 2 milyon 727 bin 842 lira para cezası olan Ö.A'yı (45), Dilovası ilçesinde yakaladı.

Hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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