Kocaeli\'de Altın Hırsızlığı Yapan 3 Zanlıdan 2\'si Tutuklandı

Edirne'de Uluslararası Öğrenciler İftar Sofrasında Buluştu

Edirne'de Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen iftar programında, 25 farklı ülkeden gelen öğrenciler bir araya geldi. Dernek Başkanı Hakan Çalışkan, programda yaptığı konuşmada, öğrencilere destek veren hayırseverlere teşekkür etti. Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer de derneğe teşekkür ederek ramazanın hayırlara vesile olmasını diledi.