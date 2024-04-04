Kocaeli'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde 2 ayrı noktada yaklaşık 2 milyon 750 bin lira değerinde altın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Çalışma sonucu şüpheliler O.K, B.Y. ve A.A.C. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan O.K. ve B.Y. tutuklandı.
Şüpheli A.A.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de Altın Hırsızlığı Yapan 3 Zanlıdan 2'si Tutuklandı - Son Dakika
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, İslahiye ilçesinde 40 ilkokul öğrencisine temel trafik eğitimi verdi. Öğrencilere trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, karayollarında geçiş kuralları ve diğer trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Mersin Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 61 yaşındaki kadın, oğlu tarafından bıçakla boğaz ve ayakları kesilip silahla vurularak vahşice öldürüldü. Olayın ardından şüpheli güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Soruşturma devam ederken şüphelinin uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edildi.
Başkan Şeniz Doğan, yeni dönemin mazbatasını alarak Merkezefendi Belediye Başkanlığı'na tekrar seçildiğini duyurdu. Doğan, halka teşekkür ederek yeni döneme hayırlı olması temennisinde bulundu.
Erzincan'da Taksim TOKİ Camii'nde düzenlenen Teravih Namazı-Çocuk Buluşması programına İl Müftüsü Muharrem Gül, İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem ve 130 çocuk katıldı. Namaz sonrasında çocuklara hitap edilerek Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu, hediyeler takdim edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimler sonucunda, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Denizli Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü bünyesindeki sanayiciler tarafından Ramazan ayı boyunca iftar yemeği veriliyor. Dünkü bölümde, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekillerinden Derya Baltalı tarafından 3 bin kişiye iftar yemeği verildi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur'da düzenlenen iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Seçer, Anamur'un daha güzel hizmetlere ihtiyacı olduğunu belirterek, gelecek dönemde yapacakları projeler hakkında bilgi verdi.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki sanayi bölgesinde çıkan yangının ardından ortaya çıkan hasar, gün ağırınca netlik kazandı. Yangın, geri dönüşüm firmasına ait açık alanda başladı ve kısa sürede yayılarak çevreye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 16 saatlik müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangının etkisiyle büyük ölçüde zarar gören alanın onarımı için çalışmalar başlatıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, maddi zararın büyük olduğu belirtildi. Soruşturma devam ediyor.
Hayrabolu ilçesinde bulunan bir evde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile mermiler ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.
Edirne'de Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen iftar programında, 25 farklı ülkeden gelen öğrenciler bir araya geldi. Dernek Başkanı Hakan Çalışkan, programda yaptığı konuşmada, öğrencilere destek veren hayırseverlere teşekkür etti. Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer de derneğe teşekkür ederek ramazanın hayırlara vesile olmasını diledi.
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