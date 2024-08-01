Kocaeli'de Alüminyum İşleri Yapan Firma 14 Milyon Lira Dolandırıldı

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Kocaeli'de alüminyum işleri yapan bir firmanın, kredi limitlerinin yükseltileceği bahanesiyle internet bankacılığı sistemine erişim sağlanarak 14 milyon 404 bin lira dolandırılmasına ilişkin 17'si tutuklu 19 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin mağdur şirketin yetkilileriyle iletişime geçerek kendilerini banka görevlisi olarak tanıttığı, kredi limitlerini yükseltecekleri bahanesiyle şirketin internet bankacılığı sistemine erişim sağladıkları ve çok sayıda dijital onay aldıkları kaydedildi.

Bu yöntemle şüphelilerin söz konusu firmanın hesabından 14 milyon 404 bin lirayı başka bir şirket ile 4 şüphelinin hesabına transfer ettikleri belirtilen iddianamede, şüphelilerin, izini kaybettirmek amacıyla bu parayı 20 kişinin daha hesabına aktardığı anlatıldı.

Dolandırıcılık olayına ilişkin şüphelilerin eylemlerine yer verilen iddianamede, şüphelilerden Rıfat G'nin kendi adına kayıtlı bir şirketi olaydan 4 gün önce aktif hale getirdiği aktarıldı.

Unuttuğu telefonundan başkası işlem yaptı diye şikayette bulunmuş

Rıfat G'nin 6 Mayıs'ta 11 ayrı işlemde toplam 12 milyon 304 bin lirayı mağdur şirketten kendi adına olan şirketin hesabına aktardığı kaydedilen iddianamede, bu şüphelinin olaydan bir gün sonra, kaldığı otelde unuttuğu telefonundan başkalarının işlem yaptığı iddiasıyla şikayette bulunduğu belirtildi.

İddianamede, olay günü kripto para borsasındaki hesabına 2 milyon 465 bin lira ile 505 bin lira aktardığı belirlenen Rıfat G'nin bu yöntemle maddi menfaat sağladığı vurgulandı.

Şüphelilerden Mücahit G'nin hesabına ise mağdur firmanın hesabından 1 milyon lira aktarıldığı dile getirilen iddianamede, banka hesapları incelendiğinde ise parayı kripto para borsasındaki hesabına transfer ettiği, bazı şüphelilerle de aralarında para transferi yaptığı anlatıldı.

İddianamede, ifadesine yer verilen şüphelilerden Caner D, söz konusu dolandırıcılık eylemini Hakan E'nin organize ettiğini, bu kişiyle internetten tanıştığını ve kendisine Çorum'dan İstanbul'a gittiğinde kalması için otel ayarladığını belirterek, şüphelilerden Hakan E, Caner D. ve Ali D'nin kaldıkları otel odasında birlikte hareket ederek olayı planladıkları kaydedildi.

İddianamede, 19 şüphelinin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 6'şar yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince görevsizlik kararı verilerek Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.